Опубликовано: 9 декабря 2025 12:33
Соседи Финляндского вокзала: дома железнодорожников получили статус памятников регионального значения
Global Look Press / Serguei Fomine / Russian Look

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил исторические дома у Финляндского вокзала в реестр объектов культурного наследия.

У зданий на Боткинской улице, построенных более ста лет назад вблизи Финляндского вокзала, появился официальный статус объектов культурного наследия регионального значения.

Решение об этом размещено на сайте профильного комитета, занимающегося охраной исторических памятников в Петербурге.

Дома были возведены в 1907–1908 годах по плану архитектора Фёдора Миритца и инженера Ивана Герасимова.

Архитектурный облик выполнен в традициях «северного» модерна, характерного для начала прошлого века. Здания предназначались для проживания работников железной дороги.

Авторы задумали создать максимально доступные по цене и удобные для жизни квартиры. В состав комплекса вошли двадцать двухкомнатных и шестьдесят шесть однокомнатных квартир.

Для жильцов предусмотрели кладовые в подвале и отдельные помещения для сушки белья, размещённые на чердаке.

В 1966 году южный корпус украсили мозаичным панно, над которым работала художница Валентина Анопова. Композицию на фасаде назвали «Человек и космос».

Это произведение стало дополнительной отличительной чертой старинных домов.

Ранее в городе был расширен перечень объектов со статусом памятника — аналогичное решение недавно приняли в отношении Приморского рынка на Петроградской стороне.

Автор:
Юлия Аликова
