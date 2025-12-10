Северная столица зовёт Кадышеву в суд: кто и за что выставил певице счёт на 1,8 млн?

Арбитражный суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал исковое заявление к коллективу «Золотое кольцо», которым руководит Надежда Кадышева.
Заявителем выступает Ледовый дворец, который требует возместить сумму свыше 1,8 миллиона рублей, сообщает ДП.
По материалам дела, учреждение требует компенсацию за нарушения условий соглашения, заключённого 11 апреля нынешнего года.
Среди требований Ледового дворца отмечены неустойка за неисполнение обязательств, возврат денежных средств, перечисленных без достаточных оснований, а также пеня.
Эти суммы, как предполагается, связаны с несостоявшимся выступлением ансамбля по контракту от 17 июня.
Судебное разбирательство по делу назначено на 19 февраля 2026 года. Ранее подобные претензии к коллективу Надежды Кадышевой уже были озвучены.