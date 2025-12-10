Городовой / Город / Петербургские депутаты напишут законы не для людей, а для роботов‑курьеров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Пахнет корицей и мандаринами: в Петербурге стартуют новогодние ярмарки Город
Северная столица зовёт Кадышеву в суд: кто и за что выставил певице счёт на 1,8 млн? Город
Соседи Финляндского вокзала: дома железнодорожников получили статус памятников регионального значения Город
Мальдивский рай обернулся операцией: петербурженке после атаки акулы пересадили кожу Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербургские депутаты напишут законы не для людей, а для роботов‑курьеров

Опубликовано: 10 декабря 2025 07:00
Петербургские депутаты напишут законы не для людей, а для роботов‑курьеров
Петербургские депутаты напишут законы не для людей, а для роботов‑курьеров
Городовой ру

В Санкт-Петербурге планируется разработка нормативной базы для регулирования деятельности роботов-курьеров.

Петербургские депутаты рассматривают возможность регулирования деятельности роботов-курьеров, сообщает РБК. В настоящий момент подобные устройства проходят испытания в одном из районов города уже третью неделю подряд.

В рамках эксперимента мини-курьеры доставили 661 заказ за первые две недели работы, однако сейчас способны исполнить лишь около 11% всех поступающих заявок.

Заместитель председателя городского транспортного комитета Александра Бахмутская сообщила, что компания «Яндекс» в скором времени заключит договор с городскими властями о порядке работы роверов.

На данный момент действующее законодательство не предусматривает специальных норм или ограничений для подобных устройств. Обсуждается, в том числе, возможность определения роверов как нового типа транспорта в городском уставе.

Эксперимент проводят в Приморском районе, где несколько роботов уже действуют на ограниченной территории. Ожидается, что после 9 декабря количество доставщиков на улицах города увеличится.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью