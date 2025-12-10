Петербургские депутаты напишут законы не для людей, а для роботов‑курьеров

Петербургские депутаты рассматривают возможность регулирования деятельности роботов-курьеров, сообщает РБК. В настоящий момент подобные устройства проходят испытания в одном из районов города уже третью неделю подряд.
В рамках эксперимента мини-курьеры доставили 661 заказ за первые две недели работы, однако сейчас способны исполнить лишь около 11% всех поступающих заявок.
Заместитель председателя городского транспортного комитета Александра Бахмутская сообщила, что компания «Яндекс» в скором времени заключит договор с городскими властями о порядке работы роверов.
На данный момент действующее законодательство не предусматривает специальных норм или ограничений для подобных устройств. Обсуждается, в том числе, возможность определения роверов как нового типа транспорта в городском уставе.
Эксперимент проводят в Приморском районе, где несколько роботов уже действуют на ограниченной территории. Ожидается, что после 9 декабря количество доставщиков на улицах города увеличится.