Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день

16 марта в народном календаре обозначено как Евтропиев день. Наши предки говорили: "Евтропий путь торопит да снег топит". В этот день было принято обходить поля крест-накрест и призывать солнце быстрее растопить снег, чтобы земля подготовилась к весенним работам. Но главным событием считалось пробуждение медведя из спячки. Евтропиев день богат на приметы, по которым наши предки определяли, какой будет погода.
Народные приметы погоды на 16 марта
- Если воробьи расселись под крышей и начали чистить перья, ждите приятную теплую погоду.
- На небе появились облачные полосы – подует ветер.
- Если солнце спряталось за облаком, погода испортится.
- Коты начали гулять – к потеплению.
- Прилетели скворцы – урожай зерновых будет щедрым.
- Если снегири целой стайкой сели на снег, то готовьтесь к снегопаду.
- Синицы радостно защебетали – скоро потеплеет.
- Небо на закате покраснело – грядущий день будет ветреным.
- Петух закричал не в свое время – к ненастью.
Что можно делать 16 марта
- В этот день девушки, чтобы сохранить молодость и красоту, до восхода солнца умывались водой с яйцом и любым серебряным предметом.
- Для укрепления семьи женщина обматывала ниткой запястье 9 раз, а после пришивала ее к одежде мужа.
Что нельзя делать в день Евтропия
- После захода солнца запрещалось выходить из дома и выбрасывать мусор. Считалось, что так можно привлечь в дом неудачи и бедность.
- Не стоило брать и давать деньги в долг, чтобы не спугнуть удачу.
- Нельзя было ругаться, сплетничать и завидовать. Наши предки верили, что это привлекает неприятности.
Ранее мы сообщали, какая примета погоды 12 марта расскажет о предстоящем лете.