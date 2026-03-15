Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Дешевле Сочи, красивее Швейцарии: 5 причин посетить лучший курорт России - любовь с первого вздоха Полезное
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день

Опубликовано: 15 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
С этим днем у наших предков было связано много поверий 

16 марта в народном календаре обозначено как Евтропиев день. Наши предки говорили: "Евтропий путь торопит да снег топит". В этот день было принято обходить поля крест-накрест и призывать солнце быстрее растопить снег, чтобы земля подготовилась к весенним работам. Но главным событием считалось пробуждение медведя из спячки. Евтропиев день богат на приметы, по которым наши предки определяли, какой будет погода.

Народные приметы погоды на 16 марта

  • Если воробьи расселись под крышей и начали чистить перья, ждите приятную теплую погоду.
  • На небе появились облачные полосы – подует ветер.
  • Если солнце спряталось за облаком, погода испортится.
  • Коты начали гулять – к потеплению.
  • Прилетели скворцы – урожай зерновых будет щедрым.
  • Если снегири целой стайкой сели на снег, то готовьтесь к снегопаду.
  • Синицы радостно защебетали – скоро потеплеет.
  • Небо на закате покраснело – грядущий день будет ветреным.
  • Петух закричал не в свое время – к ненастью.

Что можно делать 16 марта

  • В этот день девушки, чтобы сохранить молодость и красоту, до восхода солнца умывались водой с яйцом и любым серебряным предметом.
  • Для укрепления семьи женщина обматывала ниткой запястье 9 раз, а после пришивала ее к одежде мужа.

Что нельзя делать в день Евтропия

  • После захода солнца запрещалось выходить из дома и выбрасывать мусор. Считалось, что так можно привлечь в дом неудачи и бедность.
  • Не стоило брать и давать деньги в долг, чтобы не спугнуть удачу.
  • Нельзя было ругаться, сплетничать и завидовать. Наши предки верили, что это привлекает неприятности.

Ранее мы сообщали, какая примета погоды 12 марта расскажет о предстоящем лете.

Автор:
Ольга Зайцева
