После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис

Опубликовано: 15 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис
Какие цветы нужно посадить во второй половине марта, чтобы зацвели в июне-июле

Во второй половине марта световой день уже достаточно длинный, солнце пригревает, и цветоводы выбирают, какие цветы украсят их будущие клумбы. После 15 марта, чтобы к июню клумбы и балконы превратились в настоящий райский уголок, высаживают на рассаду многие популярные цветы. Эксперты news.ru перечислили, какие цветы нужно посеять в марте, чтобы всё лето наслаждаться пышным и ярким цветением.

Какие цветы посадить в середине марта

  • Агератум — даёт пушистые шапки соцветий и отлично смотрится в бордюрах.
  • Виола (анютины глазки) — при посеве в середине марта зацветает в мае и не боится возвратных заморозков.
  • Львиный зев (антирринум) — его махровые соцветия напоминают миниатюрные гладиолусы и добавляют саду оригинальности. Предпочитает прохладу +15...+18C.
  • Флокс Друммонда — находка для любителей обильноцветущих растений. Его махровые формы похожи на миниатюрные розы. Устойчивость к болезням делает его идеальным для занятых садоводов.

Конец марта (последняя декада)

  • Бархатцы — быстро растут, не требуют досветки, всходят уже через 5–7 дней.
  • Астра однолетняя — при посеве в марте успеет сформировать крепкие кустики к моменту высадки в грунт.
  • Алиссум (лобулярия, бурачок) — цветет всё лето и наполняет сад приятным медовым ароматом.
  • Цинния — эффектное растение с крупными яркими соцветиями

Цветоводы рекомендуют для рассады использовать рыхлый и питательный грунт. Емкости обязательно должны быть с дренажными отверстиями.

Всем культурам через 3–4 недели после всходов требуется пикировка. Подкормки начинают через пару недель после пикировки и проводят раз в 10–14 дней. Для образования пышного куста растения нужно прищипывать.

Сроки высадки в грунт зависят от региона. В средней полосе теплолюбивые цветы (петуния, бархатцы) отправляют в грунт в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Холодостойкие виолы и львиный зев можно высаживать уже в первой половине мая.

Ранее Городовой рассказал, какой уход нужен весной гортензии для пышного цветения.

Автор:
Алина Владимирова
