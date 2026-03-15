Как убрать запах пота навсегда: Дезодорант остался в прошлом, вместо - лимон

Совет по избавлению от неприятного запаха.

Совсем скоро наступит тёплая погода, проблема появления неприятного запаха пота снова станет актуальной. Стоит знать, чем можно воспользоваться, если дезодоранта нет под рукой. Это может стать крупной проблемой, но вы о ней забудете, если запомните один простой способ.

Нам понадобится 1 фрукт, который есть у каждой хозяйки. Речь идёт о лимоне, работает он сразу в 2 направлениях.

Во-первых, лимонная кислота обладает обеззараживающими свойствами. Нет бактерий, нет и запаха пота. Эффект будет держаться несколько часов даже в самую жару.

Также лимон имеет приятный аромат, от вас будет тонко веять цитрусом, но не навязчиво, как при использовании, например, эфирного масла. Будет похоже на слегка выветрившийся свежий аромат духов, это очень приятно.

Всё, что нужно сделать, - протереть подмышечные впадины соком лимона, нанесённым на ватный диск, или же тонкой долькой фрукта.

Способ спасёт вас, когда нет возможности воспользоваться любимым дезодорантом. Например, вы ночевали в гостях, а средство хозяев взять не можете. Просто попросите у них лимон. Никто и не подумает, что вы будете наносить его сок на подмышки. Это будет ваш маленький секрет.

Также от пота может помочь питьевая сода. Можно вымыть подмышки, обсушить полотенцем, а затем кистью для макияжа нанести тонкий слой питьевой соды в порошке. Запаха и липкого пота долго не будет.

