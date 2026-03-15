В марте для герани - полезнее всего: 1 ложка под корень - и пеларгония укроется водопадом цветов, бутоны полезут друг за другом

Самая стимулирующая подкормка для герани

Чтобы герань радовала пышным цветением и яркой зеленью круглый год, ей необходим правильный уход и поддержка. Особое внимание стоит уделить натуральным подкормкам, которые помогут растению поддерживать свою декоративность и бороться со стрессами, считает агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Одним из и эффективных средств является обычный сахар. Он служит для герани настоящим источником энергии. Глюкоза, содержащаяся в сахаре, питает растение, способствуя его росту и развитию. Кроме того, сахар помогает герани активнее вырабатывать хлорофилл – пигмент, отвечающий за насыщенный зеленый цвет листьев и процесс фотосинтеза.

Как подкормить герань сахаром

После зимы герань часто испытывает дефицит глюкозы и хлорофилла. Это может привести к тому, что цветки теряют свою яркость, а листья начинают желтеть. Чтобы избежать этого и поддержать здоровье растения, можно использовать простую подкормку: достаточно посыпать землю в горшке с геранью примерно одной чайной ложкой сахарной пудры. Такая подкормка обеспечит растение необходимой энергией и поможет ему сохранить привлекательный внешний вид.

Жидкий раствор

Помимо сахарной пудры, можно приготовить и жидкий концентрат, считает эксперт. Просто растворите одну чайную ложку сахара в стакане теплой воды и полейте этим составом герань раз в две-три недели.

"Важно не переусердствовать с подкормкой, так как избыток сахара может привлечь вредителей или вызвать развитие грибковых заболеваний. Поэтому соблюдение рекомендованных дозировок и частоты внесения – залог здоровья и красоты растения", - подчеркнула Ксения Давыдова.

Личный опыт цветовода

"Мне кажется, сахар - это любимое угощение для герани. Мои комнатные любимцы просто обожают сладкий полив. Зеленеют и цветут круглый год, даже зимой", - поделилась Лейла из Москвы.

