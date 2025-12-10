Пахнет корицей и мандаринами: в Петербурге стартуют новогодние ярмарки

В Санкт-Петербурге праздничные новогодние ярмарки откроются для посетителей с 13 декабря.

Жители и гости Петербурга в преддверии зимних праздников смогут посетить различные новогодние ярмарки, разместившиеся в разных частях города. Организаторы уточнили даты начала работы праздничных локаций, некоторые из которых принимают посетителей с первых дней декабря.

На таких площадках можно приобрести сувениры, праздничные украшения, сладости и попробовать угощения, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.

Первой в городе открылась ярмарка на Будапештской улице, она началась 1 декабря и завершит работу 8 января 2026 года.

С 11 декабря до 31 января действует площадка возле катка на Конюшенной площади. Большинство крупных городских ярмарок доступны с 13 декабря и закроются 11 января.

В этот период открыты праздничные точки на Кленовой улице, Дворцовой и Манежной площадях, на всей Малой Садовой улице, а также на Московской площади. В любом из этих мест можно подобрать необычные подарки и зарядиться настроением приближающегося торжества.

Предложение действует для всех желающих — как местных жителей, так и гостей Северной столицы.

Ранее жители города могли узнать, как правильно и законно получить натуральную ель к празднику.