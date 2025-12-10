Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина?

В Санкт-Петербурге актёр Ульянов с помощью суда восстановил право собственности на квартиру и автомобиль, воспользовавшись механизмом, схожим с тем, что ранее применялся в деле певицы Долиной.

В Санкт-Петербурге актер Кирилл Ульянов через суд вернул себе квартиру и автомобиль, которые до этого продал, заявив, что принимал такие решения под нажимом мошенников, сообщает «Фонтанка».

Новый владелец автомобиля приобрел его у артиста в мае 2024 года за 1,5 миллиона рублей, однако был насторожен спешкой, с которой состоялась сделка, но услышал объяснение, связанное с необходимостью срочно погасить кредит.

После покупки автомобиля его новый хозяин вложил в ремонт еще 250 тысяч рублей и затем реализовал машину за 1 миллион 950 тысяч.

Позднее Ульянов также продал квартиру в доме на улице Ленина. Объект недвижимости за 19,5 миллиона рублей приобрела жительница Владикавказа, которая потратила дополнительно 2,6 миллиона рублей на ремонт.

Актер обратился с исковыми требованиями в суд и настаивал на том, чтобы ему вернули и автомобиль, и квартиру, поскольку сделки были совершены под влиянием мошенников.

Петербургский суд встал на сторону артиста и постановил вернуть ему имущество. В решении одновременно указано, что Ульянов должен вернуть средства, полученные за проданные объекты, новым владельцам.

Однако остается неясным, каким образом актер собирается исполнить это условие, так как полученные от продажи деньги, по его словам, были переданы третьим лицам и до адресатов не дошли, кроме того, у Кирилла Ульянова существуют иные непогашенные обязательства.

В похожей ситуации оказалась исполнительница Лариса Долина, которая тоже продала квартиру под влиянием злоумышленников.