Как вычисляли немецкого шпиона во времена ВОВ: одно слово выдавало с потрохами – эту букву выговорить невозможно

В истории разведки самым опасным врагом всегда считался не тот, кто говорит на чужом языке с акцентом, а тот, кто владеет им в совершенстве. Однако даже самые искусные шпионы прошлого попадались на пустяковой мелочи.

Эту ловушку называют «шибболет» - речевая особенность, которая выдает носителя языка быстрее любого документа. Стоит человеку произнести всего одно слово, и сразу становится ясно: свой он или засланный враг.

Откуда взялся «шибболет»

В Ветхом Завете описан эпизод, когда галатцы сражались с эфраимцами. Первые придумали хитрый тест. Всех, кто пытался переправиться через реку, заставляли произнести слово «шибболет», что на их наречии означало «поток воды».

Хитрость была в том, что в языке эфраимцев просто не существовало звука «ш». У них неизменно получалось «сибболет». Так, всего из-за одной буквы враг сразу же раскрывал себя.

Как ловили нацистов

В годы Великой Отечественной войны наши разведчики использовали простое слово - «дорога». Для немца оно было настоящей ловушкой, сообщает "История. А вы знали?".

Звук «д» в русском языке звучит иначе, чем в немецком, а привычная манера речи заставляла захватчика невольно оглушать звонкие согласные. В итоге вместо «дороги» у немецкого шпиона выходило «тарока».

Языковые особенности

Американцы могли легко вычислить немецкого диверсанта, попросив его прочитать вслух что-нибудь на голландском. Дело в том, что буквосочетание «sch» голландцы читают как «сх», а немцы автоматически прочтут его как «ш».

Поляки и вовсе знамениты своим шипящим «пше», которое выдает в них носителя языка. С японцами все еще проще: в их языке нет звука «л», и они неизбежно заменяют его на «р».

