Храм, ушедший под землю: самая большая пещера Ленинградской области и её подземная история

Под Оредежем живёт история, где церковь исчезла, а осталась лишь пещера и крест.

На берегу Оредежа, среди холмов и сосновых склонов, лежит село Рождествено — место, где легенды переплетаются с геологией. Здесь, у старой усадьбы Набоковых, уходит в глубину земли самая большая пещера Ленинградской области — Святая.

Храм, построенный водой

Её грот высотой с двухэтажный дом, а подземные ходы тянутся на сотни метров, образуя залы с купольными сводами и ручьями, бегущими сквозь красные песчаники. Тысячелетиями вода размывала эти девонские породы, создавая лабиринт, в котором природа словно сама строила храм.

Легенда об исчезнувшей церкви

И, возможно, именно поэтому в Рождествено живёт предание о храме, который ушёл под землю. По рассказам, в смутные времена, когда к деревне приближались шведы, деревянный Никольский Храм будто бы провалилась в глубину, скрывшись от врагов. А на берегу Грязны поставили железный крест — память о храме и о чуде. С тех пор пещеру зовут Святой.

Учёные правда объясняют всё проще — карстовые пустоты, обвалы, родники, насыщенные радоном.

Родник и сила воды

Неподалёку, прямо из стены грота, бьёт родник. Вода здесь прозрачная, холодная, с лёгким привкусом металла. Говорят, она помогает при глазных болезнях. Путешественники останавливаются, чтобы сделать глоток — вода холодная, а вокруг особенно тихо.