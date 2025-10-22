Петербургский модерн с неожиданным прошлым: доходный дом Перетца

На углу Московского проспекта и переулка Бринько стоит доходный дом с фасадом из разноцветной майолики и красивым куполом с часами. Одно из самых заметных зданий Сенной площади хранит историю, где легенда соседствует с документами.

Версия о начале пути

Сохранилась история , что всё началось с простого ломового извозчика Акимова. Его сын оказался способным мальчиком и попал в услужение к торговцу Якову Ивановичу Перетцу. У купца не было детей, и он сделал юношу наследником — с условием, что тот возьмёт его фамилию.

Так появился род Акимовых-Перетцев, чьё восхождение от тяжёлого труда до купеческой гильдии стало городской легендой.

Наследство и участок

Документы же говорят о другом: к началу XX века семья действительно владела капиталом. После смерти Якова имущество разделили наследники, и старший сын Александр приобрёл участок на Бринько, где вскоре вырос доходный дом.

Архитектура в духе модерна

Построенный в 1907–1911 годах архитектором Алексеем Зазерским, дом стал образцом петербургского модерна. Разноцветная майолика оживляла строгую застройку, а сдаваемые квартиры приносили стабильный доход владельцам.

Сегодня

Дом Перетца остаётся жилым и сегодня, и, как и сто лет назад, привлекает внимание фасадом с майоликой. Но, пожалуй, не меньше он ценен тем, что хранит в себе смесь фактов и легенд — ту самую ткань истории, из которой соткан Петербург.