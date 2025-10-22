Городовой / Город / Петербургский модерн с неожиданным прошлым: доходный дом Перетца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Жуткое место, куда не ходят туристы: изнанка Петербурга на Обводном канале Город
Храм, ушедший под землю: самая большая пещера Ленинградской области и её подземная история Город
Петербург: как «перепридумать» город, когда кажется, что все уже решено Город
Императорская баня без фасада: где скрывалась Кавалерская мыльня Город
Петербург — столица российских коммуналок: пять адресов с историей Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Петербургский модерн с неожиданным прошлым: доходный дом Перетца

Опубликовано: 22 октября 2025 16:15
доходный дом
Петербургский модерн с неожиданным прошлым: доходный дом Перетца
Городовой ру

Архитектура модерна и семейная легенда сплелись в одном доме.

На углу Московского проспекта и переулка Бринько стоит доходный дом с фасадом из разноцветной майолики и красивым куполом с часами. Одно из самых заметных зданий Сенной площади хранит историю, где легенда соседствует с документами.

Версия о начале пути

Сохранилась история, что всё началось с простого ломового извозчика Акимова. Его сын оказался способным мальчиком и попал в услужение к торговцу Якову Ивановичу Перетцу. У купца не было детей, и он сделал юношу наследником — с условием, что тот возьмёт его фамилию.

Так появился род Акимовых-Перетцев, чьё восхождение от тяжёлого труда до купеческой гильдии стало городской легендой.

Наследство и участок

Документы же говорят о другом: к началу XX века семья действительно владела капиталом. После смерти Якова имущество разделили наследники, и старший сын Александр приобрёл участок на Бринько, где вскоре вырос доходный дом.

Архитектура в духе модерна

Построенный в 1907–1911 годах архитектором Алексеем Зазерским, дом стал образцом петербургского модерна. Разноцветная майолика оживляла строгую застройку, а сдаваемые квартиры приносили стабильный доход владельцам.

Сегодня

Дом Перетца остаётся жилым и сегодня, и, как и сто лет назад, привлекает внимание фасадом с майоликой. Но, пожалуй, не меньше он ценен тем, что хранит в себе смесь фактов и легенд — ту самую ткань истории, из которой соткан Петербург.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».