Петербург — столица российских коммуналок: пять адресов с историей

Петербург заслуженно называют столицей российских коммуналок — не за количество, а за качество.
Как однажды заметил историк архитектуры, «даже банальные просмотры комнат в бывших доходных домах превращаются в увлекательное путешествие по истории города».
Каждая коммуналка здесь — маленький музей жизни разных эпох.
Сейчас в коммунальных квартирах живет примерно каждый десятый житель города. Чем же выделяются самые примечательные коммуналки Северной столицы?
Дом на Рубинштейна, 23 — от элиты до литературных легенд
Этот дом построен в 1911 году инженером А. Барышниковым — министром Временного правительства и членом Государственной Думы. Архитектурные стили — модерн и неоклассицизм.
Как отметил писатель и бывший жилец Сергей Довлатов, «жили мы в отвратительной коммуналке», но что уж говорить о ее истории: здесь писал свои знаменитые произведения Джон Рид.
В советские годы в доме жили артисты театра им. Пушкина — Райкин, Дудинская, Адашевский.
Сейчас купить комнату здесь можно примерно за 3,5 млн рублей.
Особняк на Васильевском острове — платформа для ремесла и торговли
Особняк архитектора Е. Баха для купца И. Андреева сохранил атмосферу конца XIX века: магазин на первом этаже и квартиры на втором и третьем. Особая изюминка интерьера — изразцовая печь и лепнина.
Несмотря на историческую ценность, комнаты здесь стоят немного дешевле — около 2,85 млн рублей.
Литейный проспект, 33 — адрес поэта и драматурга
В доме жил Сергей Есенин с супругой Зинаидой Райх, а также Алексей Ганин, который унес с собой звезду их брака.
По словам петроградского друга поэта В. Чернявского, «жили они без особенного комфорта, но со своего рода домашним укладом и не очень бедно».
Сегодня комната здесь стоит около 5 млн рублей — одна из самых дорогих в подборке.
Улица Жуковского, 7-9 — дом литературных встреч и карт
В доходном доме Брискорна снимали квартиру Лиля и Осип Брики, куда приводили своего друга Маяковского.
Здесь бывали Хлебников, Шкловский, Давид Бурлюк и другие.
В 1915 году Лиля писала:
«Вся поэзия казалась никчемной — писали не те, и не так, и про то — а тут вдруг и тот, и так, и про то».
Комната 16,4 кв. м сегодня стоит 2,9 млн рублей, в квартире есть лифт, раздельный санузел, мебель и холодильник.
Лиговский, 53 — культовая коммуналка битломанов
Дом Андреевой рядом с ТЦ «Галерея» известен не только архитектурой.
В 1911 году его построил архитектор Крицкий, но главная слава — музей битломана Коли Васина, проживавшего здесь и мечтавшего о храме Джона Леннона.
Комната в 13-комнатной квартире на четвертом этаже стоит около 2,8 млн рублей.
Таблица с адресами и характеристиками коммуналок
|Адрес
|Год постройки
|Особенность
|Цена комнаты (млн руб.)
|Площадь комнаты (кв.м)
|Известные жильцы
|Рубинштейна, 23
|1911
|Архитектура модерн, неоклассицизм
|3,5
|24,5
|Сергей Довлатов, Джон Рид
|Васильевский о-в
|Конец XIX в.
|Особняк с магазином
|2,85
|~24,5
|—
|Литейный пр., 33
|XIX век
|Комната с печью, окна на проспект
|5
|50
|Сергей Есенин, Зинаида Райх
|Жуковского, 7-9
|Нач. XX в.
|Дом Брискорна, лифт
|2,9
|16,4
|Владимир Маяковский, Брики
|Лиговский, 53
|1911
|Музей битломанов К. Васина
|2,8
|—
|Николай Васин