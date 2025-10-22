Петербург — столица российских коммуналок: пять адресов с историей

Петербург заслуженно называют столицей российских коммуналок — не за количество, а за качество.

Как однажды заметил историк архитектуры, «даже банальные просмотры комнат в бывших доходных домах превращаются в увлекательное путешествие по истории города».

Каждая коммуналка здесь — маленький музей жизни разных эпох.

Сейчас в коммунальных квартирах живет примерно каждый десятый житель города. Чем же выделяются самые примечательные коммуналки Северной столицы?

Дом на Рубинштейна, 23 — от элиты до литературных легенд

Этот дом построен в 1911 году инженером А. Барышниковым — министром Временного правительства и членом Государственной Думы. Архитектурные стили — модерн и неоклассицизм.

Как отметил писатель и бывший жилец Сергей Довлатов, «жили мы в отвратительной коммуналке», но что уж говорить о ее истории: здесь писал свои знаменитые произведения Джон Рид.

В советские годы в доме жили артисты театра им. Пушкина — Райкин, Дудинская, Адашевский.

Сейчас купить комнату здесь можно примерно за 3,5 млн рублей.

Особняк на Васильевском острове — платформа для ремесла и торговли

Особняк архитектора Е. Баха для купца И. Андреева сохранил атмосферу конца XIX века: магазин на первом этаже и квартиры на втором и третьем. Особая изюминка интерьера — изразцовая печь и лепнина.

Несмотря на историческую ценность, комнаты здесь стоят немного дешевле — около 2,85 млн рублей.

Литейный проспект, 33 — адрес поэта и драматурга

В доме жил Сергей Есенин с супругой Зинаидой Райх, а также Алексей Ганин, который унес с собой звезду их брака.

По словам петроградского друга поэта В. Чернявского, «жили они без особенного комфорта, но со своего рода домашним укладом и не очень бедно».

Сегодня комната здесь стоит около 5 млн рублей — одна из самых дорогих в подборке.

Улица Жуковского, 7-9 — дом литературных встреч и карт

В доходном доме Брискорна снимали квартиру Лиля и Осип Брики, куда приводили своего друга Маяковского.

Здесь бывали Хлебников, Шкловский, Давид Бурлюк и другие.

В 1915 году Лиля писала:

«Вся поэзия казалась никчемной — писали не те, и не так, и про то — а тут вдруг и тот, и так, и про то».

Комната 16,4 кв. м сегодня стоит 2,9 млн рублей, в квартире есть лифт, раздельный санузел, мебель и холодильник.

Лиговский, 53 — культовая коммуналка битломанов

Дом Андреевой рядом с ТЦ «Галерея» известен не только архитектурой.

В 1911 году его построил архитектор Крицкий, но главная слава — музей битломана Коли Васина, проживавшего здесь и мечтавшего о храме Джона Леннона.

Комната в 13-комнатной квартире на четвертом этаже стоит около 2,8 млн рублей.

Таблица с адресами и характеристиками коммуналок