Где объехать пробки? Трезини, 6-я и 7-я линии — спасение с 23 октября

Ограничения могут привести к пробкам и задержкам, особенно в часы пик.

В Петербурге с 23 октября начнутся новые ограничения движения, которые затронут несколько важных улиц и набережных в разных районах города.

Эти меры связаны с ремонтными работами и прокладкой инженерных сетей, в том числе газопровода.

Адмиралтейский район: Подольская улица

С 23 по 30 октября движение по Подольской улице, возле пересечения с Загородным проспектом, будет ограничено.

Также временные ограничения коснутся бокового проезда Загородного проспекта от Серпуховской улицы до Подольской, пишет Фонтанка.

Василеостровский район: Университетская набережная

Основные неудобства ждут на Университетской набережной: с 23 октября по 5 ноября здесь ограничат движение на участке от 1-й и Кадетской линий В.О. до 4-й и 5-й линий.

Там прокладывают газопровод, что потребовало временного закрытия этой части. Водителям рекомендуют объезжать участок через площадь Трезини, 6-7-ю линии, Академический переулок.

Дополнительные ограничения в Петербурге

Помимо этих трех районов, в городе в октябре продолжаются и другие ограничения из-за ремонта и строительства.

Например, частично перекрыта Школьная улица в Приморском районе и Крапивный переулок в Выборгском с ограничениями, которые продлятся до будущего года.