Где объехать пробки? Трезини, 6-я и 7-я линии — спасение с 23 октября

В Петербурге с 23 октября начнутся новые ограничения движения, которые затронут несколько важных улиц и набережных в разных районах города.
Эти меры связаны с ремонтными работами и прокладкой инженерных сетей, в том числе газопровода.
Адмиралтейский район: Подольская улица
С 23 по 30 октября движение по Подольской улице, возле пересечения с Загородным проспектом, будет ограничено.
Также временные ограничения коснутся бокового проезда Загородного проспекта от Серпуховской улицы до Подольской, пишет Фонтанка.
Василеостровский район: Университетская набережная
Основные неудобства ждут на Университетской набережной: с 23 октября по 5 ноября здесь ограничат движение на участке от 1-й и Кадетской линий В.О. до 4-й и 5-й линий.
Там прокладывают газопровод, что потребовало временного закрытия этой части. Водителям рекомендуют объезжать участок через площадь Трезини, 6-7-ю линии, Академический переулок.
Дополнительные ограничения в Петербурге
Помимо этих трех районов, в городе в октябре продолжаются и другие ограничения из-за ремонта и строительства.
Например, частично перекрыта Школьная улица в Приморском районе и Крапивный переулок в Выборгском с ограничениями, которые продлятся до будущего года.