Императорская баня без фасада: где скрывалась Кавалерская мыльня

В Екатерининском парке есть павильон без парадного фасада, спрятанный за кустарником. Здесь не принимали послов и не устраивали балов — здесь мылись. Так выглядела повседневность императорского двора XVIII века.

Архитектура комфорта

Кавалерскую мыльню построил в 1778–1779 годах архитектор Иван Неелов. Здание предназначалось для придворных, находилось рядом с Верхней ванной, где купались члены царской семьи.

В десяти комнатах, сгруппированных вокруг круглого зала, объединены русская парная и античные термы. В центре — ванна на 1200 вёдер воды, нагреваемой по трубам Таицкого водопровода.

Парильню топили берёзой, для пара использовали двести чугунных ядер — редкий пример инженерной изобретательности того времени.

Симметрия и скрытность

У мыльни нет главного фасада: со стороны дворца и со стороны парка она выглядит одинаково. Свет проникает через круглые окна под куполом, а стены скрыты за деревьями — чтобы даже здесь сохранить приватность.

Возвращённое тепло

После революции павильон стоял без дела, пока в 2011 году не открылся как музей. Экспозиция "Кавалерская мыльня XXI века" воссоздаёт атмосферу XVIII века: оловянные ванны, мебель из карельской берёзы, запах хвои и звуки плещущейся воды.