Главный кинотеатр Ленинграда, ставший экраном для целого города

Правда задумывался он не просто как место для кино.

Первые чертежи кинотеатра появились в 1933 году. Проект Соколова и Твелькмейера позже продолжили Александр Гегелло и Давид Кричевский, придав зданию больший масштаб.

На момент открытия зал вмещал около 1400 человек. "Гигант" стал крупнейшим кинотеатром Ленинграда и центром нового городского пространства, замыкая перспективу Кондратьевского проспекта и формируя площадь Калинина.

Архитектура, вдохновлённая кинематографом

Главный фасад "Гиганта" обращён к площади. Его огромный витраж решён в пропорциях киноэкрана, а по бокам размещены барельефы, напоминающие киноленту — сцены из советских фильмов, герои труда и повседневной жизни.

Многоколонный портик подчёркивал монументальность здания, создавая игру света и тени, похожую на движение кадров. Вечером отражения в стекле действительно придавали фасаду ощущение ожившего экрана.

Площадь и ансамбль

После Великой Отечественной войны архитектор Алексей Барутчев завершил формирование площади Калинина. По его проекту появились жилые дома, а в центре — памятник Михаилу Калинину.

Так кинотеатр стал частью архитектурного ансамбля, где каждое здание поддерживает композицию главного фасада.

Сегодня

С годами функции "Гиганта" менялись, но его архитектурный образ сохранился. Огромный фасад с витражом и портиком по-прежнему остаётся одной из самых выразительных деталей Кондратьевского проспекта.