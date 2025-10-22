Жуткое место, куда не ходят туристы: изнанка Петербурга на Обводном канале

Отправившись в эту непарадную часть Петербурга, можно увидеть совсем другую сторону жизни.

Обводный канал, некогда служивший окраиной Петербурга, сегодня представляет собой место, куда туристы, как правило, не заглядывают.

Мрачные кварталы старых зданий, заброшенные заводы — все это резко контрастирует с парадным образом города.

Окраина с дурной славой: От заводов до бездомных

Исторически Обводный канал был четко разделен: одна сторона — жилье для рабочих, другая — промышленные предприятия. Такая близость работы и дома, в сочетании с непростыми условиями жизни, породила «дурную славу» этого района.

Люди старались обходить его стороной, опасаясь неприятностей. Сегодня этот район удивляет заброшенными домами.

Еще недавно целые кварталы были населены, но сейчас кое-что осталось лишь в виде руин. На улице Шкапина и Розенштейна снесли ряд зданий, но кое-где еще сохранились постройки.

В одном корпусе живут бездомные, в другом — мигранты. Заходить внутрь таких дворов, по мнению наблюдателей, «дабы не отхватить», не хочется.

Кинематографическая разруха и истории прошлого

Разруха и мрачность этих мест привлекли внимание кинематографистов. Съемки фильмов, таких как «Улицы Разбитых фонарей», проходили именно здесь.

За 30 лет, как отмечается, в некоторых местах мало что изменилось. В сочетании со снегом и серой погодой, вид старых желтых домов с облупившимся фасадом создает крайне унылое впечатление.

«Красный треугольник»: Гигант прошлого

Особняком стоит завод «Красный треугольник» — огромный заброшенный квартал, где когда-то производили галоши для всей страны. Его 150 корпусов настолько велики, что в них легко заблудиться.

Посещение вечером придает этому месту еще большую мрачность, создавая неуютное ощущение. Находиться там ночью, как подчеркивается, «вовсе не рекомендуется».

«Полный депресняк, тоска и уныние. Снести все полностью и создать зеленую зону, типа парка Победы, канал закопать в коллектор, сверху — бульварное полукольцо. На месте треугольника — ипподром», — предлагают петербуржцы, выражая желание преобразить эту территорию.

Мнения горожан: Контрасты Обводного

«Жила на Нарвском пр., ходила в поликлинику на Обводном. Атас( Много легенд про этот Богом забытый уголок Питера. Там реально ощущается депрессняк», — делятся воспоминаниями горожане.

Однако, не все воспринимают Обводный канал исключительно негативно.

«Завод делал не только галоши, но и чудесные резиновые сапоги. Высокие голубого цвета литые, мне купила мама в 1983 году, мне 15 лет было. Они дожили до 2014… Стали мне тесноваты… Их забрала моя невестка. Так что “Красный треугольник” рулит! Знак качества дорогого стоит!» — вспоминает одна из жительниц.

«Кроме галош там производили широкую номенклатуру резино-технических изделий: манжеты, сальники, прокладки, приводные ремни, конвейерные ленты, клапана, рукава, поручни эскалаторов, непромокаемые ткани, шины, коврики, игрушки и т.д. В 1930 годах в СССР это был единственный завод по производству шин для авто иностранных марок», — добавляет другой, раскрывая масштаб производства.

«Тот и город не видал, кто на Обводном не бывал», — гласит народная мудрость, намекая на важность этого места для понимания истории города.

«Нашу версию “Шерлока Холмса” снимали на “Красном треугольнике”. Кому за атмосферой — сюда», — подтверждают кинематографическую ценность района.

Некоторые жители, прожившие рядом с Обводным каналом много лет, видят его иначе:

«Я 60 лет живу через улицу от Обводного канала — хороший и не мрачный район, да были заводы и склады, но во много раз лучше этих высотных человейников вокруг города настроенных».

«На Метрофане вон вообще квартал дорогущий построили на кладбище и где раньше была скотобойня, со всей России скот гнали — что это не жутко, жить на крови и костях».

Эта точка зрения предлагает более комплексный взгляд на район, сравнивая его с современными застройками.