Жуткое место, куда не ходят туристы: изнанка Петербурга на Обводном канале

Обводный канал, некогда служивший окраиной Петербурга, сегодня представляет собой место, куда туристы, как правило, не заглядывают.
Мрачные кварталы старых зданий, заброшенные заводы — все это резко контрастирует с парадным образом города.
Окраина с дурной славой: От заводов до бездомных
Исторически Обводный канал был четко разделен: одна сторона — жилье для рабочих, другая — промышленные предприятия. Такая близость работы и дома, в сочетании с непростыми условиями жизни, породила «дурную славу» этого района.
Люди старались обходить его стороной, опасаясь неприятностей. Сегодня этот район удивляет заброшенными домами.
Еще недавно целые кварталы были населены, но сейчас кое-что осталось лишь в виде руин. На улице Шкапина и Розенштейна снесли ряд зданий, но кое-где еще сохранились постройки.
В одном корпусе живут бездомные, в другом — мигранты. Заходить внутрь таких дворов, по мнению наблюдателей, «дабы не отхватить», не хочется.
Кинематографическая разруха и истории прошлого
Разруха и мрачность этих мест привлекли внимание кинематографистов. Съемки фильмов, таких как «Улицы Разбитых фонарей», проходили именно здесь.
За 30 лет, как отмечается, в некоторых местах мало что изменилось. В сочетании со снегом и серой погодой, вид старых желтых домов с облупившимся фасадом создает крайне унылое впечатление.
«Красный треугольник»: Гигант прошлого
Особняком стоит завод «Красный треугольник» — огромный заброшенный квартал, где когда-то производили галоши для всей страны. Его 150 корпусов настолько велики, что в них легко заблудиться.
Посещение вечером придает этому месту еще большую мрачность, создавая неуютное ощущение. Находиться там ночью, как подчеркивается, «вовсе не рекомендуется».
«Полный депресняк, тоска и уныние. Снести все полностью и создать зеленую зону, типа парка Победы, канал закопать в коллектор, сверху — бульварное полукольцо. На месте треугольника — ипподром», — предлагают петербуржцы, выражая желание преобразить эту территорию.
Мнения горожан: Контрасты Обводного
«Жила на Нарвском пр., ходила в поликлинику на Обводном. Атас( Много легенд про этот Богом забытый уголок Питера. Там реально ощущается депрессняк», — делятся воспоминаниями горожане.
Однако, не все воспринимают Обводный канал исключительно негативно.
«Завод делал не только галоши, но и чудесные резиновые сапоги. Высокие голубого цвета литые, мне купила мама в 1983 году, мне 15 лет было. Они дожили до 2014… Стали мне тесноваты… Их забрала моя невестка. Так что “Красный треугольник” рулит! Знак качества дорогого стоит!» — вспоминает одна из жительниц.
«Кроме галош там производили широкую номенклатуру резино-технических изделий: манжеты, сальники, прокладки, приводные ремни, конвейерные ленты, клапана, рукава, поручни эскалаторов, непромокаемые ткани, шины, коврики, игрушки и т.д. В 1930 годах в СССР это был единственный завод по производству шин для авто иностранных марок», — добавляет другой, раскрывая масштаб производства.
«Тот и город не видал, кто на Обводном не бывал», — гласит народная мудрость, намекая на важность этого места для понимания истории города.
«Нашу версию “Шерлока Холмса” снимали на “Красном треугольнике”. Кому за атмосферой — сюда», — подтверждают кинематографическую ценность района.
Некоторые жители, прожившие рядом с Обводным каналом много лет, видят его иначе:
«Я 60 лет живу через улицу от Обводного канала — хороший и не мрачный район, да были заводы и склады, но во много раз лучше этих высотных человейников вокруг города настроенных».
«На Метрофане вон вообще квартал дорогущий построили на кладбище и где раньше была скотобойня, со всей России скот гнали — что это не жутко, жить на крови и костях».
Эта точка зрения предлагает более комплексный взгляд на район, сравнивая его с современными застройками.