Башня, которая притворяется руиной: тайна павильона в Павловском парке
Башня, которая притворяется руиной: тайна павильона в Павловском парке

Опубликовано: 22 октября 2025 17:15
Пиль-башня
Башня, которая притворяется руиной: тайна павильона в Павловском парке
Городовой ру

Она выглядит древней и полуразрушенной — но именно такой её задумали построить.

На берегу Славянки, в тени деревьев Павловского парка, стоит круглая башня с конусной крышей. Кажется, что она пережила не одно столетие — но "разрушения" здесь искусственные.

Пиль-башню построили в 1797 году по проекту архитектора Винченцо Бренны как павильон для прогулок императорской семьи.

Мода на руины

В конце XVIII века "руины" были в моде: благородное старение, следы времени, намёк на вечность. Пиль-башня стала архитектурной игрой на эту тему. Художник Пьетро Гонзаго расписал стены так, чтобы они казались полуразрушенными: где-то проглядывает кирпичная кладка, где-то фахверк.

Внутри — уют и роскошь

За внешней "ветхостью" скрывался утончённый интерьер. На втором этаже был салон с библиотекой, диванами, камином и живописью. Росписи выполнил Я. Меттенлейтер, лепнину — лучшие мастера Павловска.

Сюда приходили на чай и отдых после прогулок по парку, любуясь видом на реку и мельницу у подножия.

Испытания и возрождение

Во время войны в башне квартировали солдаты "Голубой дивизии". Интерьеры были утрачены, мост взорван. Только в 1970-х павильон восстановили, а роспись воссоздали реставраторы.

После новой реставрации 2014 года Пиль-башня снова стала одной из жемчужин Павловского парка — архитектурной иллюзией, которая пережила время и превратилась в легенду.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
