«Динамическая парковка — сплошной обман»: почему петербуржцы скручивают номера с машин

Новые правила парковки в Петербурге вызвали бурную реакцию горожан, спровоцировав волну протеста.

В ответ на резкое повышение тарифов и, по мнению многих, неработающую систему «динамической парковки», петербуржцы нашли свой способ «сэкономить» — массово начали скручивать номера автомобилей.

Эта инициатива вызвала оживленные дискуссии о справедливости новых правил и методах их обхода.

«Динамическая парковка» — сплошной обман?

Многие водители выражают недовольство самой концепцией «динамической парковки», считая, что заявленные высокие цены в итоге оказываются одинаковыми для всех.

«Динамическая парковка не работает, ценники везде одинаковые, сплошной обман», — такое мнение часто встречается в обсуждениях.

Люди недоумевают, ожидая, что резкое поднятие цен приведет к обратному эффекту.

«Ну а что они ожидали от резкого поднятия цен? Пару недель и обратно вернут. Теряют сейчас больше чем зарабатывали», — считают некоторые.

«Искусство экономить» и «борьба с небесами»

Идея скручивать номера для ухода от оплаты парковки была воспринята частью горожан с иронией и даже восхищением.

«Интересный способ сэкономить, хаха», — пишут одни.

Другие называют это «искусством»:

«О, теперь это искусство».

Однако, существует и более критический взгляд:

«Номера не спасут от штрафов».

Встречаются и призывы к массовости:

«Хотя бы 80% так поступало, что бы эти ненасытные может хоть задумались немного….»

Такая позиция отражает глубокое недовольство нынешней ситуацией.

«Хотели как в Москве…»

Часто в обсуждениях всплывает сравнение с московским опытом:

«Все говорили: хотим как в Москве! Но видимо что-то другое имели в виду…»

Есть и те, кто поддерживает идею платной парковки в центре, считая это необходимым шагом для борьбы с пробками и загрязнением воздуха.

«Я только «за».. И центр парковок своего добьется. Приезжайте к нам на метро, нефиг небо коптить на своих ведрах», — выражает свою точку зрения один из участников дискуссии.

В то же время, другой комментатор отвечает:

«Ты выбрал жить в городе, в котором помимо тебя живут другие люди, почему ты за них пытаешься решать, как им передвигаться? Если тебе так хочется, то просто купи землю в лесу и живи там».

Реалии часа пик и забота о близких

Повышение цен на парковку совпало с непростым осенним периодом, добавляя стресса:

«Осень и так на стрессе, а тут еще парковки».

Ситуация осложняется, когда речь заходит о необходимости поездок в центр с пожилыми родственниками.

«Что значит “центр забит”? Посмотрите что творится в “бесплатных” районах с человейниками. В центре пусто — главное туда смочь доехать. Небо им закоптили. Сегодня повезла пожилую родственницу в глазную клинику на Моховую. Там надо 1-1,5 часа подождать и везти обратно. Я по 15 мин стояла и “делала кружок”», — описывает свой опыт одна из водительниц.

Далее следует уточнение:

«Если кто-то считает, что престарелых людей с проблемами со зрением и с заклеенными глазами можно отправлять на общественном транспорте — no comment».

Удивление и скепсис

Несмотря на активные обсуждения и видимую тенденцию, некоторые горожане пока не сталкивались с «парковочными хитрецами».