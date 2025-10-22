«Динамическая парковка — сплошной обман»: почему петербуржцы скручивают номера с машин

Новые правила парковки в Петербурге вызвали бурную реакцию горожан, спровоцировав волну протеста.
В ответ на резкое повышение тарифов и, по мнению многих, неработающую систему «динамической парковки», петербуржцы нашли свой способ «сэкономить» — массово начали скручивать номера автомобилей.
Эта инициатива вызвала оживленные дискуссии о справедливости новых правил и методах их обхода.
«Динамическая парковка» — сплошной обман?
Многие водители выражают недовольство самой концепцией «динамической парковки», считая, что заявленные высокие цены в итоге оказываются одинаковыми для всех.
«Динамическая парковка не работает, ценники везде одинаковые, сплошной обман», — такое мнение часто встречается в обсуждениях.
Люди недоумевают, ожидая, что резкое поднятие цен приведет к обратному эффекту.
«Ну а что они ожидали от резкого поднятия цен? Пару недель и обратно вернут. Теряют сейчас больше чем зарабатывали», — считают некоторые.
«Искусство экономить» и «борьба с небесами»
Идея скручивать номера для ухода от оплаты парковки была воспринята частью горожан с иронией и даже восхищением.
«Интересный способ сэкономить, хаха», — пишут одни.
Другие называют это «искусством»:
«О, теперь это искусство».
Однако, существует и более критический взгляд:
«Номера не спасут от штрафов».
Встречаются и призывы к массовости:
«Хотя бы 80% так поступало, что бы эти ненасытные может хоть задумались немного….»
Такая позиция отражает глубокое недовольство нынешней ситуацией.
«Хотели как в Москве…»
Часто в обсуждениях всплывает сравнение с московским опытом:
«Все говорили: хотим как в Москве! Но видимо что-то другое имели в виду…»
Есть и те, кто поддерживает идею платной парковки в центре, считая это необходимым шагом для борьбы с пробками и загрязнением воздуха.
«Я только «за».. И центр парковок своего добьется. Приезжайте к нам на метро, нефиг небо коптить на своих ведрах», — выражает свою точку зрения один из участников дискуссии.
В то же время, другой комментатор отвечает:
«Ты выбрал жить в городе, в котором помимо тебя живут другие люди, почему ты за них пытаешься решать, как им передвигаться? Если тебе так хочется, то просто купи землю в лесу и живи там».
Реалии часа пик и забота о близких
Повышение цен на парковку совпало с непростым осенним периодом, добавляя стресса:
«Осень и так на стрессе, а тут еще парковки».
Ситуация осложняется, когда речь заходит о необходимости поездок в центр с пожилыми родственниками.
«Что значит “центр забит”? Посмотрите что творится в “бесплатных” районах с человейниками. В центре пусто — главное туда смочь доехать. Небо им закоптили. Сегодня повезла пожилую родственницу в глазную клинику на Моховую. Там надо 1-1,5 часа подождать и везти обратно. Я по 15 мин стояла и “делала кружок”», — описывает свой опыт одна из водительниц.
Далее следует уточнение:
«Если кто-то считает, что престарелых людей с проблемами со зрением и с заклеенными глазами можно отправлять на общественном транспорте — no comment».
Удивление и скепсис
Несмотря на активные обсуждения и видимую тенденцию, некоторые горожане пока не сталкивались с «парковочными хитрецами».
«Странно, я пока ни одного скрученного номера не видела. Но повышать цену сразу в 3,5 раза — это полная дичь», — отмечают они, подтверждая, что резкое подорожание парковки — это факт, вызывающий вопросы и недовольство.