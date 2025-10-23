От оранжереи под пальмами до телецентра: удивительная история дачи Громова

В середине XIX века купец и меценат Василий Фёдорович Громов построил на Аптекарском острове усадьбу, не уступавшую загородным дворцам. Проект создал архитектор Георгий Винтергальтер, а Алексей Горностаев пристроил огромную оранжерею.
Сад, о котором говорили в Европе
Громов был одним из основателей Императорского общества садоводства. В 1869 году во время международной выставки садоводов иностранные гости специально приезжали смотреть его сад и оранжереи с подсветкой — по тем временам диковинку.
В Лопухинском саду были гроты, мосты, павильоны, а вечерами включали электрические лампы среди декоративных растений.
От Чехова до первых телеэфиров
Позже усадьбу арендовал писатель Иван Ясинский — его часто навещал Антон Чехов.
А в XX веке сюда переехал Опытный ленинградский телевизионный центр — отсюда начинались первые трансляции ленинградского ТВ. Так оранжерея, где когда-то росли пальмы, стала родиной экрана.
Утраты и возрождение
После войны дача долго меняла хозяев, приходила в упадок. В 1990-х здание признали объектом культурного наследия, а в 2016 году началась реставрация.
Под слоями краски нашли росписи XIX века, в подвале — мраморные скульптуры и бюст, а в окнах — редчайшие витражи, которых больше не сохранилось ни в одном доме Петербурга.