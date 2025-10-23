Городовой / Город / От оранжереи под пальмами до телецентра: удивительная история дачи Громова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ипотека под обещание: что должны сделать молодые семьи, чтобы взять выгодный кредит на жилье Общество
Как трофейные пушки из Турции превратились в колонну у Троицкого собора Город
Как изменить карьеру SEO-специалиста за один день: конференция в Москве Общество
«Тяжелый воздух» Петербурга: где скрываются самые грязные районы Город
Крокодилы, кино и 7 тысяч тонн стали: удивительные истории «Авроры» Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

От оранжереи под пальмами до телецентра: удивительная история дачи Громова

Опубликовано: 23 октября 2025 17:45
дача Громова
От оранжереи под пальмами до телецентра: удивительная история дачи Громова
Городовой ру

Когда-то здесь били фонтаны, а позже загорелись первые телеогни Петербурга.

В середине XIX века купец и меценат Василий Фёдорович Громов построил на Аптекарском острове усадьбу, не уступавшую загородным дворцам. Проект создал архитектор Георгий Винтергальтер, а Алексей Горностаев пристроил огромную оранжерею.

Сад, о котором говорили в Европе

Громов был одним из основателей Императорского общества садоводства. В 1869 году во время международной выставки садоводов иностранные гости специально приезжали смотреть его сад и оранжереи с подсветкой — по тем временам диковинку.

В Лопухинском саду были гроты, мосты, павильоны, а вечерами включали электрические лампы среди декоративных растений.

От Чехова до первых телеэфиров

Позже усадьбу арендовал писатель Иван Ясинский — его часто навещал Антон Чехов.

А в XX веке сюда переехал Опытный ленинградский телевизионный центр — отсюда начинались первые трансляции ленинградского ТВ. Так оранжерея, где когда-то росли пальмы, стала родиной экрана.

Утраты и возрождение

После войны дача долго меняла хозяев, приходила в упадок. В 1990-х здание признали объектом культурного наследия, а в 2016 году началась реставрация.

Под слоями краски нашли росписи XIX века, в подвале — мраморные скульптуры и бюст, а в окнах — редчайшие витражи, которых больше не сохранилось ни в одном доме Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще