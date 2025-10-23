От оранжереи под пальмами до телецентра: удивительная история дачи Громова

Новости по теме

«Безобразно» богатая история: дом на Фонтанке, где встретились Чайковский и Чехов

Перейти

«Та же курица»: если бы Чехов жил в 2025-м, его бы отменили за цитату о женских пристрастиях

Перейти

«Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом

Перейти

Модерн, семейные легенды и реставрация: как дом на улице Марата стал музеем с секретами

Перейти

Масштабная реставрация и новая жизнь старейшего рынка Петербурга: Апраксин двор избавится от нелегалов

Перейти