«Тяжелый воздух» Петербурга: где скрываются самые грязные районы

Взгляд на пыль и смог: сезонные сюрпризы Северной столицы.

Санкт-Петербург, известный своей архитектурой, каналами и белыми ночами, периодически оказывается в центре новостей из-за проблем с качеством воздуха и пыли на улицах.

Многие жители задаются вопросом: какой район города страдает от загрязнений больше всего?

Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку «грязь» — это не статичная характеристика, а динамичный процесс, меняющийся от сезона к сезону и от района к району.

Что значит «грязный район»?

Для одних — это мусор и грязь, для других — превышение норм по диоксиду азота и мелким частицам РМ2.5. Власть загрязнение воздуха соединяет с выбросами транспорта и промышленных предприятий, пылью и шумом.

«Воздух насыщен выбросами, пыль поднимается весной массово, а шум и загазованность влияют на психику», — объясняют экологи.

Почему центр кажется грязнее

В центре — Центральный и Адмиралтейский районы — узкие улицы, плотная застройка и пробки. Здесь газы выхлопов скапливаются, ветер плохо их уносит.

«На Лиговском проспекте в час пик кажется, что ты в гигантском гараже», — рассказывают местные.

Заводы в центре отсутствуют, поэтому грязь — транспортная. А на промышленных окраинах — Кировский, Красногвардейский, Невский районы — к выхлопам добавляются выбросы промышленных предприятий:

«Откроешь окно вечером — чувствуется едкий химический запах».

Пыльные сюрпризы северо-западной части

Весной 2025 года нами выявлены высокие концентрации пыли в Приморском, Выборгском и Петроградском районах — из-за сухой погоды и остатков песка после зимы.

«Выходишь в белой рубашке — возвращаешься в серой» — так шутят в Приморском.

Рейтинг загрязненных районов по критериям

Критерий Лидеры района Причинa Воздух Центральный, Адмиралтейский, Невский Пробки, выхлопы, промышленные выбросы Пыль Приморский, Выборгский, Петроградский Строительства, остатки зимних реагентов Шум Петроградский, Центральный, Фрунзенский Транспорт, стройки, плотная застройка

Пять главных факторов загрязнения

Транспорт — главный источник NO₂ и пыли. Промышленность — заводы и склады влияют на воздух. Стройка — новые жилые комплексы и развязки создают пылевые облака. Сезонность — весенний пик пыли, зимние инверсии и смог. География — узкие улицы не пропускают ветер для проветривания.

Зимой и летом: особенности загрязнения

Зимой Петербург «закрывается». Теплый воздух не поднимается, выхлопы задерживаются, и атмосфера становится «удушливой».

Летом жара усиливает концентрацию выхлопных газов в «каменных колодцах» центра.

Местные «горячие точки»