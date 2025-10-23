«Тяжелый воздух» Петербурга: где скрываются самые грязные районы

Санкт-Петербург, известный своей архитектурой, каналами и белыми ночами, периодически оказывается в центре новостей из-за проблем с качеством воздуха и пыли на улицах.
Многие жители задаются вопросом: какой район города страдает от загрязнений больше всего?
Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку «грязь» — это не статичная характеристика, а динамичный процесс, меняющийся от сезона к сезону и от района к району.
Что значит «грязный район»?
Для одних — это мусор и грязь, для других — превышение норм по диоксиду азота и мелким частицам РМ2.5. Власть загрязнение воздуха соединяет с выбросами транспорта и промышленных предприятий, пылью и шумом.
«Воздух насыщен выбросами, пыль поднимается весной массово, а шум и загазованность влияют на психику», — объясняют экологи.
Почему центр кажется грязнее
В центре — Центральный и Адмиралтейский районы — узкие улицы, плотная застройка и пробки. Здесь газы выхлопов скапливаются, ветер плохо их уносит.
«На Лиговском проспекте в час пик кажется, что ты в гигантском гараже», — рассказывают местные.
Заводы в центре отсутствуют, поэтому грязь — транспортная. А на промышленных окраинах — Кировский, Красногвардейский, Невский районы — к выхлопам добавляются выбросы промышленных предприятий:
«Откроешь окно вечером — чувствуется едкий химический запах».
Пыльные сюрпризы северо-западной части
Весной 2025 года нами выявлены высокие концентрации пыли в Приморском, Выборгском и Петроградском районах — из-за сухой погоды и остатков песка после зимы.
«Выходишь в белой рубашке — возвращаешься в серой» — так шутят в Приморском.
Рейтинг загрязненных районов по критериям
|Критерий
|Лидеры района
|Причинa
|Воздух
|Центральный, Адмиралтейский, Невский
|Пробки, выхлопы, промышленные выбросы
|Пыль
|Приморский, Выборгский, Петроградский
|Строительства, остатки зимних реагентов
|Шум
|Петроградский, Центральный, Фрунзенский
|Транспорт, стройки, плотная застройка
Пять главных факторов загрязнения
-
Транспорт — главный источник NO₂ и пыли.
-
Промышленность — заводы и склады влияют на воздух.
-
Стройка — новые жилые комплексы и развязки создают пылевые облака.
-
Сезонность — весенний пик пыли, зимние инверсии и смог.
-
География — узкие улицы не пропускают ветер для проветривания.
Зимой и летом: особенности загрязнения
Зимой Петербург «закрывается». Теплый воздух не поднимается, выхлопы задерживаются, и атмосфера становится «удушливой».
Летом жара усиливает концентрацию выхлопных газов в «каменных колодцах» центра.
Местные «горячие точки»
- Лиговский проспект (Центр) — пробки, грязный воздух и шум.
- Улица Савушкина (Приморский) — пыль весной, жара летом.
- Октябрьская набережная (Невский) — промышленные запахи и выхлопы грузовиков.
- Автово (Кировский) — порт и промышленные зоны.
- Петроградская сторона — весной пыль, зимой смог.