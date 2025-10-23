«Кроваво-красный» Зимний: почему цвет власти стал символом революции в Петербурге

В начале XX века Дворцовая площадь была мрачным и неприветливым местом — Зимний дворец вместе с Главным штабом сливались в единый терракотово-кирпичный массив.

Именно в таких декорациях Николай II объявил о начале Первой мировой войны.

Спустя три года именно там развернулась революционная драма — и яркий кроваво-красный цвет дворца стал символом эпохи перемен и потрясений.

Что задумал Растрелли — и как получилось иначе

Растрелли при проектировании дворца представлял его нежно-желтым с белоснежными колоннами, легким и воздушным — «как бисквитный торт». Но не случилось так, как мечталось.

Центральное здание столицы стало тяжеловесным и грозным символом самодержавия. Истоки этого изменения — в конце XIX века, когда рядом с дворцом проложили шумную конку.

Проблема шума и уединения — «зеленая зона» и ограда терракотового цвета

Окна личных покоев царской семьи выходили прямо на проезжую часть, где гремели экипажи и цокали лошади. Император поручил создать буфер — Собственный сад, поднятый над уровнем улицы на метр, с фонтаном и высаженными деревьями.

Этот сад окружили высоким забором из красного песчаника﻿ — работа архитектора Мельцера, которая получила Гран-при на Всемирной парижской выставке 1900 года.

Однако красная ограда сильно контрастировала с бежевым обликом дворца. Николай II решил радикально изменить облик — не только покрасить стены, но и колонны, и все лепные элементы в цвет новой ограды — в красно-терракотовый.

Противостояние власти и советов чиновников

Несмотря на многочисленные обращения из различных ведомств — Министерства императорского двора, Бюджетного комитета Государственной думы, Военного ведомства, Министерств финансов и Иностранных дел — вернуться к светлому цвету, утвержденному Александром I, Николай II стоял на своем.

Последствия революции и смена цвета

После революции Собственный сад и ограда были уничтожены. Дворец менял цвета неоднократно — пока в 1947 году архитекторы не остановились на голубовато-зеленом оттенке.

В комментариях тех времен говорили: