«Тюря» и «Петушок на палочке»: как готовили счастье из хлеба и сахара в СССР

Главные советские сладости, которые запомнились на всю жизнь.

Современный выбор сладостей кажется невероятно широким, но многие согласятся — их вкус уже не тот. В отличие от сегодняшних продуктов, которые выпускаются по собственным рецептурам, советские сладости строго соответствовали ГОСТам.

«Отходить от стандарта не смел никто», — отмечают эксперты пищевой индустрии.

Почему современные сладости уже не те

Сегодня производители могут экспериментировать с рецептами, но часто это сказывается на качестве. Пример — массовое использование пальмового масла, которое значительно дешевле сливочного.

Кондитерские изделия становятся похожи на однообразные по вкусу из-за этого заменителя.

«Тюря» — сладкое детство на полскорости

После войны зарплаты были мизерные, и купить много конфет не удавалось. Тогда мамы изобрели лакомство, не требующее усилий — «тюря».

Все натуральное: в тарелке молоко или просто вода, сверху сахар и крошки хлеба. Дети обожали это простое, но вкусное блюдо.

Маргарин вместо сливочного масла

Сливочное масло было дефицитом, зато широко применяли маргарин. На его основе делали бутерброды, которые для советских детей были настоящим шиком: хлеб с маргарином и сахаром сверху.

«Этот сладкий бутерброд считался высшим классом — им восхищались все друзья», — вспоминают те, кто вырос в СССР.

Пирожные — 22 копейки удовольствия

Через пару десятков лет, когда жить стало легче, стали доступны настоящие пирожные.

Их цена была около 22 копеек, что позволяло школьникам накопить на лакомство, откладывая по несколько копеек с обеда.

«Картошка» и «Петушок на палочке» — сладкие символы СССР

«Картошка» — хорошо известное печенье из бисквитной крошки с масляным кремом — «настоящая классика».

А «петушки на палочке» — яркие карамельные фигурки в форме животных и машин, были особенно популярны в парках по выходным.

«Они не только вкусные, но и притягивали детей своей формой и цветом», — рассказывают историки детских сладостей.

Сладкая колбаса — домашняя хитрость

Практически каждая советская мама знала рецепт «сладкой колбасы». Для этого печенье толкли в крошку, добавляли молоко, масло и какао, затем сворачивали массу в пищевую пленку и охлаждали.

Результат — шоколадная колбаска с белыми вкраплениями, напоминающая копченую.