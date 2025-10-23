Засекреченная трагедия СССР: как цунами за несколько минут стерло с карты советский город

Загадки исчезнувшего города — почему о трагедии долго не говорили.

Советская история хранит немало тайн и трагедий, о которых долгое время не говорили вслух. Одна из таких — катастрофа на Сахалине, которая принесла десятки тысяч жертв, но осталась под грифом «секретно» на многие годы.

Северо-Курильск, маленький город на острове Парамушир в Тихом океане, исчез почти мгновенно в результате катастрофического цунами.

Только сегодня правда о тех событиях начинает вырываться из плена молчания.

Жизнь «на вулкане»

Северо-Курильск — это город у подножия 23 вулканов, среди которых пять по-прежнему активны. Вулкан Эбеко располагается всего в 7 километрах от города — он регулярно извергает пепел и вулканические газы.

«В такие дни местные выходят на улицу только в масках и респираторах», — отмечают в Сахалинской гидрометеослужбе.

Ранние вспышки активности Эбеко в 1859 и 1934 годах уже приводили к массовым отравлениям и гибели животных.

Однако самая страшная трагедия пришла не из-под земли — в ночь на 5 ноября 1952 года пришло цунами с океана. Тогда Северо-Курильск с населением около 15 000 человек столкнулся с природной катастрофой, с которой никто не был готов справиться.

Ночь землетрясения и приход цунами

«Землетрясение было столь мощным, что в домах выбивало окна и появлялись глубокие трещины на стенах», — вспоминали очевидцы.

Толчок силой порядка 10 баллов вызвал гигантскую волну, которая устремилась на город с неумолимой скоростью. Милиционеры в панике стреляли в воздух, пытаясь разбудить и предупредить жителей.

Но массовая паника и страх мешали организованной эвакуации. Люди лезли на склоны сопок, надеясь спастись от воды, но замерзшие и скользкие ледяные склоны сделались смертельной ловушкой.

Огромная волна поглотила город вместе с четырьмя рыбацкими поселками — Океанским, Рифовым, Шелехово и Шкилево.

Масштаб разрушений и гибель людей

Домов и зданий почти не осталось — волна разрушила все на своем пути, включая склады, военные части и рыбацкие суда, которые обрушились на город.

По официальным данным, погибло 2 236 человек — это только те, кого удалось опознать по телам, выброшенным на берег. Уже через двое суток число жертв возросло до 8 000.

По неофициальным оценкам, погибших могло быть до 14 000, поскольку многие рыбаки и приезжие не были учтены.

Сегодня признано: точное число жертв трагедии остается неизвестным. Как известно, «местные власти получали указания держать инцидент в тайне и не допускать паники».

Засекреченная катастрофа — причины молчания

СССР принял решение засекретить трагедию — нельзя было допустить, чтобы западные страны узнали о беззащитности дальневосточных рубежей.

Кроме того, 7 ноября 1952 года страна праздновала 35-летие Октябрьской революции — властям было не до мрачных новостей.

Любые упоминания о цунами были строго запрещены, а нарушителей предупреждали об уголовной ответственности. Так трагедию вычеркнули из официальной истории на долгие десятилетия.