Заброшенный особняк в Петербурге, ставший декорацией клипа «Короля и Шута»

За скромным фасадом скрывается один из самых роскошных интерьеров Петербурга.

С улицы это заброшенное здание ничем не выделяется — серый фасад, заколоченные окна, следы времени. Но стоит вспомнить клип группы "Король и Шут" — именно здесь, за этими стенами, снимался "Фокусник". И трудно поверить, что внутри этого дома — одни из самых роскошных интерьеров Петербурга.

От мастерской к особняку

История началась в 1844 году, когда крестьянин Николай Брусницын купил дом на Кожевенной линии и открыл небольшую кожевенную мастерскую. За несколько десятилетий она превратилась в большую фабрику, а семья — в известных купцов.

В 1884 году сыновья Брусницына поручили архитектору Анатолию Ковшарову перестроить дом. Фасад остался строгим, но за ним скрылась настоящая купеческая усадьба — с зимним садом, парадной лестницей и анфиладой залов.

Интерьеры, о которых не догадываешься

В восточной части особняка — парадная анфилада. Столовая оформлена в стиле позднего Ренессанса: дубовые панели, резной буфет, кессонированный потолок.

Белый зал — настоящий праздник лепнины и позолоты, с амурами, гирляндами и огромной хрустальной люстрой. В гостиной сохранился подлинный шелк на стенах и зеркала, создающие иллюзию бесконечного отражения.

После блеска

После революции дом стал частью кожевенного завода имени Радищева. Здесь располагалось заводоуправление, часть залов была утрачена.

Позже особняк использовали для съёмок фильмов и клипов — он словно продолжил играть свою роль, уже в кадре. Сейчас здание частично реставрируется и открыто для экскурсий.