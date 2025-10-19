Как «Серапионовы братья» покоряли Петроград: чем запомнилось 19 октября в истории Петербурга

От зарождения Русского географического общества до смелых научных идей, от признания таланта Чехова до литературных амбиций «Серапионовых братьев» — этот день переносит через века.

История Санкт-Петербурга насыщена событиями, и дата 19 октября занимает в ней особое место, отмеченная вкладом великих умов в науку, литературу и общественную жизнь.

1845: Рождение Русского географического общества

В этот день в 1845 году в Большом конференц-зале петербургской Академии наук под председательством вице-адмирала Федора Литке состоялось учредительное собрание Русского географического общества (РГО).

Литке обозначил главные задачи, стоящие перед новой организацией:

«Наше отечество, простираясь по долготе более нежели на полуокружность Земли, представляет нам само по себе особую часть света […] еще мало исследованную».

В организации РГО приняли активное участие видные ученые, писатели и общественные деятели, включая Карла Бэра, Фердинанда Врангеля, Ивана Крузенштерна и Владимира Даля.

1875: Мечта Менделеева об аэростате

Дмитрий Менделеев, выступая с докладом на заседании физического общества при Петербургском университете, представил новаторскую идею создания аэростата с герметичной гондолой, рулями и воздушным винтом.

Целью было исследование высотных слоев атмосферы. Ученый даже разработал детальную программу высотных исследований, предполагая около 15-20 полетов.

К сожалению, средств на реализацию проекта, которые Менделеев пытался собрать через продажу своих книг, не хватило даже на постройку одного аэростата, и идея осталась неосуществленной.

1888: Антон Чехов и Пушкинская премия

В 1888 году Антон Павлович Чехов получил половинную Пушкинскую премию от Академии наук за свой третий сборник рассказов «В сумерках», вышедший годом ранее.

В постановлении академической комиссии было отмечено, что «рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют все же выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе».

Это признание, хоть и сдержанное, стало важным шагом в карьере писателя.

1921: Вечер «Серапионовых братьев»

В 1921 году в Доме искусств состоялся вечер, посвященный «Серапионовым братьям» — литературной группе, активно действовавшей в Петрограде (позднее Ленинграде) в 1920-х годах. Название группы было заимствовано из сборника новелл Эрнста Гофмана.

Своими произведениями на вечере представились К. Федин, М. Слонимский, Вс. Иванов, В. Каверин, Е. Полонская, Н. Радищев, М. Зощенко, Н. Никитин и Л. Лунц.

К концу 1920-х годов группа распалась, ее идеи исчерпали себя, а писательские группировки были упразднены с образованием единого Союза писателей.

1941: Юбилей Низами Ганджеви в Эрмитаже

По инициативе директора Эрмитажа И. А. Орбели, в 1941 году был отпразднован 800-й юбилей выдающегося азербайджанского поэта Низами Ганджеви.

Это событие подчеркнуло важность культурного наследия и стремление сохранить память о великих творцах даже в непростые времена.

1986: Начало эпохи перестройки — митинг против сноса «дома Дельвига»

На Владимирской площади в 1986 году состоялся первый в истории перестройки театрализованный митинг против сноса дома № 1 по Загородному проспекту, известного как «дом Дельвига».

Член президиума Всероссийского общества охраны памятников Сергей Васильев вспоминал:

«Театрализованный митинг — первая публичная акция времен перестройки — стал поворотным моментом. В толпе, запрудившей Владимирскую в тот день, было множество экспедиционных, дворцовских и сайгонских друзей».

Этот митинг стал символом пробуждения общественной активности и борьбы за сохранение исторического наследия.