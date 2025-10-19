Как забрать из Эрмитажа кота (и почему в 99,9% случаев не удается) — инструкция для тех, кто всерьез мечтает о пушистике

Если вам нужна кошка-охотница, то вы уже не подходите.

Если вы думаете: «Заберу-ка я эрмитажного кота — и жизнь моя станет художественнее», — сначала вдохните полную грудь, примите поражение, и лишь потом прочтите гайд.

Коты из Эрмитажа — не сувениры, не рекламные талисманы и не экспонаты; это живые жители музейных закоулков с причудами, привычками и историей. Вот как реально можно получить одного из них — и кому музей кота никогда не даст.

Как забрать кота — кратко и по делу

Сначала подавать заявку. Да-да, не стучаться в подвал с пакетиком корму и не выкладывать видео с умоляющими глазами в сторис. В пресс-службе Эрмитажа вам объяснят процедуру: заполнение анкеты, беседа с куратором по животным, показ условий содержания, возможно — рекомендации по уходу.

Подготовьтесь к тому, что от вас попросят документы: паспорт, подтверждение постоянной прописки/проживания в Петербурге или Ленобласти и доказательство, что жильё ваше (в идеале — собственность). Часто проводится проверка жилищных условий — дом должен быть спокойным, не съёмным и без запрета на животных от владельца.

Что будет потом: если кот «выбран» музейщиками как пригодный к переезду, вас попросят пройти собеседование, возможно посещение дома волонтёром, подписать договор об ответственности за здоровье и содержание животного.

Часто кота перед передачей показывают ветеринару, делают прививки, дают рекомендации по адаптации. И ещё одно: Эрмитаж оставляет за собой право в любой момент принять кота обратно — это не формальность, а гарантия, что животное не окажется в плохих руках.

Плюсом идут опыт содержания кошек, рекомендации от ветврачей или приютов, способность предоставить регулярную ветеринарную помощь и, главное, готовность позволить музею вернуть питомца при необходимости.

Кому точно не дадут кота

Туристам и приезжим на время; людям в съёмных квартирах без согласия хозяина; организациям, коллективам, магазинам и «в подарок всему рабочему коллективу» — кота не передадут в офис; тем, кто хочет продажной выгоды или участия в шоу.

Лицам с открытой аллергией на кошек в семье; людям, у которых в доме агрессивные собаки или другие животные, которые угрожают кошке; тем, кто отказывается подписать договор о возможности возврата питомца. И да — некоторым котам вообще не дадут дом: старые, хронически больные, глубоко пугливые или те, кто настолько «сросся» с подвалом, что переезд будет пыткой — их берегут в музее.