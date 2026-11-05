Наблюдения сквозь века: какой будет погода в ноябре, предскажут народные приметы на каждый день

Вторая половина ноября богата наблюдениями, которые столетиями помогали предсказывать погоду.

Каждый день нес свой знак: по небу, птицам и осадкам судили о близких переменах. Собранные приметы касаются периода с 16 по 30 число. Ориентируйтесь на них, планируя дела на улице.

Читайте знаки неба и осадков

16 ноября обратите внимание на снег: ранний покров обещает скорое устоявшееся похолодание. 17-го туман стелется к оттепели, а звонкая капель с крыш говорит о скором потеплении. 19-го иней на траве предсказывает сухую и ясную погоду, а багровый закат — ветреные дни. 21 числа морозная дымка над полем намекает на устойчивый холод.

Наблюдайте за птицами и зверьем

18-го вороны, сбившиеся в стаю, предвещают снегопад, а их громкое карканье — стужу. Двадцатого синицы, суетящиеся у окон, сигналят о близких метелях. 23-го зайцы, подходящие к жилью, говорят о суровой зиме. 25-го воробьи, купающиеся в пыли, обещают тепло, а сороки у дороги — перемену ветра.

Примечайте состояние природы

22 ноября река без льда сулит мягкий декабрь. 24-го обильная изморозь на ветвях предсказывает снежную зиму. 26 числа оттепель с сыростью намекает на затяжную слякоть. 28-го крепкий мороз обещает долгую стужу, а тихий снегопад — спокойные дни. А тридцатого ясное утро предвещает сухой финал месяца.