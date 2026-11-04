Тру картошку и мешаю с фаршем: получаются ленивые картофельные беляши — сытнее драников, интереснее котлет

Как приготовить ленивые беляши из фарша и картошки

Если нет желания возиться с тестом, но хочется чего-то сырного и вкусного, то стоит обратить внимание на рецепт ленивых картофельных беляшей. Также их можно назвать мясными драниками.

Для приготовления достаточно соединить фарш, картофель и лук, после чего обжарить массу порциями на сковороде.

Что использовать

600 г картошки, 300 г фарша, 1 луковица, 1 куриное яйцо, 2 столовые ложки муки, паприка, перец и соль - по вкусу.

Как приготовить

Картофель очищаем и натираем на крупной терке, лук – на мелкой. Картошка выделит сок, который сразу нужно вылить. Добавляем фарш, куриное яйцо, соль, паприку и перец. Лучше делать фарш самостоятельно, если имеется такая возможность.

Добавляем муку, перемешиваем. Нагреваем сковороду с маслом, выкладываем массу ложкой и немного прижимаем ее для получения жидкой формы.

Обжариваем средний огонь до румяной корочки с каждой стороны. После этого накрываем крышку сковороды, убавляем огонь и продолжаем жарить еще примерно 3 минуты. Это необходимо для готовности фарша, сообщает popcornnews.ru .

Подаем ленивые беляши в горячем виде со сметаной.

Личный опыт автора «Городового» Полины Аксеновой

Полина Аксенова ограничила приготовление привычных беляши, когда познакомилась с этим рецептом. Блюдо получается невероятно сочным, вкусным и сытным. Для дополнительного вкуса автор иногда добавляет в тесто мясную укроп.

Фото: Сгенерировано II

Читайте также:

Печенье «Мечта» к чаю: немного кефира, яйцо и замес, тест на 5 минут — рассыпчатое, с сахарной корочкой

Сытнее драников, проще беляшей: сибирские «журунчики» из салатов с фаршем на сковороде - вкуснотища