ГАИ стала штрафовать водителей старше 40 лет на 15 тысяч рублей из-за новой метки в правах: кто в зоне риска

Кому может грозить крупный штраф из-за отметки в правах

Даже при наличии действующего водительского удостоверения реально получить штраф от ГАИ, размер которого составит 15 000 рублей. Подобное может произойти при обычной проверке прав во время остановки автомобиля.

Все дело в небольшой метке GCL, о которой водитель может даже не знать. Эти буквы указывают, что человек должен использовать контактные линзы или очки при управлении авто.

Почему многие водители не знают об отметке

Запись в правах появляется после прохождения стандартной медкомиссии в том случае, если у человека наблюдается ухудшение зрения. С такой проблемой чаще всего сталкиваются мужчины после 40 лет. Водитель может продолжать ездить на авто и не испытывать никаких неудобств, поэтому результаты медицинского обследования станут для него большой неожиданностью.

Даже после смены водительских прав человек продолжает ездить в привычном режиме. Большинство людей бегло относится к сверке документов после получения, поэтому несколько новых букв можно и не заметить.

Сложности обычно возникают после проверки документов сотрудником ГАИ. Если инспектор увидит пометку GCL, то он проверит, как автомобилист соблюдает требование. Если человек не носит контактные линзы и очки, то его оштрафуют по статье 12.7 КоАП РФ. Сумма штрафа может достигать 15 000 рублей. Для многих водителей такие новости становятся шоком.

Нюансы

Если инспектор ГАИ выписал штраф, но не убедился, находится ли водитель в контактных линзах или нет, то подобное решение можно попытаться обжаловать, сообщает njcar.ru.

Фото: Сгенерировано ИИ

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