Хватит устраивать джунгли: 3 проверенные схемы высадки помидоров дают плюс 60 процентов урожая

Как правильно высаживать кусты томатов в теплицу

Стандартная теплица три на шесть метров требует правильного размещения рассады помидоров. Если высадить сразу много кустов, то это приведет к затенению, плохому проветриванию, а также к развитию фитофтороза и прочих грибковых заболеваний.

Для получения хорошего урожая необходимо действовать обратным путем - высадить умеренное количество кустов, что позволит им получать достаточно света и воздуха. Есть три схемы посадки томатов.

Первая схема

Для этого способа необходимо следовать расширению шага между индетерминантными и высокорослыми сортами до 70 см. Между рядами расстояние должно быть 80 см. В теплице удастся высадить только 20 растений вместо 30.

Вторая схема

Здесь предполагается парная посадка. Для этого два куста томатов размещают в широкой лунке на дистанции 25 см. Интервал между лунками должен составлять 80 см. Кусты не будут мешаться друг другу, если их регулярно пасынковать.

Третья схема

Здесь важно придерживаться ярусности. Скороспелые сорта располагаются на центральной линии, расстояние между ними - 30 см. По краям следует запустить высокие кусты черри, которые позже нужно подвязать к основанию теплицы.

Для этой схемы необходимо придерживаться и правильных дат посева. Высокорослые черри следует начинать сеять 15 марта, классические гибриды - 20 марта, скороспелые сорта стоит отложить до 1 апреля.

Считается, что грамотная агротехника позволит улучшить урожайность на 8-9 кг с куста, сообщает pg21.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже неоднократно придерживалась первой схеме посадки рассады. Но важно понимать, что при выборе любого способа томатам все равно потребуется правильный уход. Не стоит забывать про подкормки, умеренный полив, проветривание теплицы.

Фото: Сгенерировано ИИ

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