«Бычье сердце» – прошлый век: нынче у дачников в топе этот сорт – плоды мясистые и сладкие

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Урожайный и неприхотливый сорт

Сегодня речь пойдет об уникальном сорте томатов, получившем широкое признание среди садоводов за счет превосходных вкусовых качеств, высокой урожайности и неприхотливости в уходе.

Компактные плоды насыщенного розового оттенка с тонкой кожицей и сладким вкусом идеально подходят для приготовления салатов и домашнего консервирования. Все это – о сорте «Розовый пупс».

Этот сорт отличается компактностью кустов, высота которых редко превышает 50 см, что позволяет успешно культивировать их как в тепличных условиях, так и на подоконнике. Высокая урожайность, достигающая 2 кг с одного куста, в сочетании с устойчивостью к заболеваниям, включая фитофтороз, делает этот сорт оптимальным выбором для дачников.

Дополнительным преимуществом «Розового пупса» является раннеспелость: сбор первого урожая возможен уже через 90–95 дней после появления всходов.

Для выращивания рассады семена необходимо предварительно обработать в растворе марганцовки или стимуляторе роста, после чего произвести высадку на глубину 1–1,5 см в подготовленную почвосмесь из садовой земли, перегноя и песка.

Рекомендуется провести дезинфекцию почвы для профилактики заболеваний.

После формирования первой пары листьев необходимо произвести пикировку томатов, а в фазе 2–3 настоящих листьев — осуществить первую подкормку. За 10–14 дней до высадки рассаду следует закалить, переместив её на место постоянного произрастания для адаптации к внешним погодным условиям.

Фото сгенерировано ИИ

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