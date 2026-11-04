Волки держат в страхе поселок в Ленобласти: охотятся на собак и заходят в подъезды

Что известно о ситуации и как реагируют власти

В Ленинградской области растёт напряжённость из‑за участившихся встреч с волками: хищники всё смелее заходят в населённые пункты и создают реальную угрозу для людей и домашних животных.

Особенно остро проблема встала в посёлке Дружная Горка, где нападения происходят буквально у подъездов жилых домов.

Что происходит в Дружной Горке

Жители посёлка фиксируют всё больше опасных эпизодов: волки появляются на улицах рано утром, когда люди идут по своим делам, и целенаправленно преследуют собак и их владельцев.

Отдельные случаи выглядят особенно тревожно — звери забегают во дворы и даже в подъезды многоквартирных домов. Людям приходится защищаться подручными средствами, чтобы отпугнуть хищника.

Что уже известно о масштабе проблемы:

волки заходят в черту населённого пункта и ведут себя агрессивно — преследуют людей и домашних животных;

зафиксированы случаи, когда зверь забегал в подъезд жилого дома;

в ответ на обращения жителей Охотнадзор Ленобласти признал серьёзность ситуации и провёл отстрел пяти особей;

риск повторных набегов сохраняется, особенно в утренние и вечерние часы, когда активность диких животных максимальна.

Реакция властей и текущая обстановка

После серии обращений местных жителей профильные службы подтвердили угрозу и приступили к регулированию численности хищников, отмечает источник.

Однако полностью исключить новые выходы волков к людям пока нельзя: близость лесных массивов и наличие доступной добычи делают посёлки привлекательной зоной для зверей.

Практический совет

Если вы живёте или планируете поездку в районы, где замечены волки, не стоит недооценивать опасность: избегайте одиночных прогулок в сумерках и на рассвете, а детям не позволяйте ходить без сопровождения.

Выгуливая собаку, держите её на надёжном поводке и не отпускайте в неосвещённых или лесистых зонах — именно питомцы чаще всего провоцируют нападение.

При встрече с волком не поворачивайтесь спиной и не бегите: постарайтесь спокойно отойти, увеличивая дистанцию, и отпугните зверя громким голосом, стуком или движением крупных предметов.

Если ситуация угрожает жизни, сразу звоните по номеру 112 — так получится быстрее привлечь помощь и минимизировать риски.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему каждый четвертый житель Петербурга планирует работать на пенсии.