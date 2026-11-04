В Петербурге выросли цены на услуги грумеров

В Петербурге траты на питомцев меняются: груминг и базовые товары дорожают, а часть аксессуаров, наоборот, дешевеет. Владельцам полезно держать руку на пульсе — так получится планировать бюджет без неприятных сюрпризов.
Что прибавило в цене
Стрижка собак в Петербурге теперь в среднем стоит 2,6 тысячи рублей — это на 18% дороже, чем год назад, хотя спрос на услугу даже вырос. Лакомства подорожали на 10% (средняя цена — 305 рублей), корм — на 9% (до 1,1 тысячи рублей).
Продажи этих позиций снизились, но не критично: лакомств берут меньше на 10%, корма — на 3%. Игрушки и ошейники тоже стали дороже — на 9% и 8% соответственно.
А что подешевело
Некоторые товары заметно потеряли в цене, и на них вырос спрос: намордники — минус 14%, шлейки — минус 16%, пищалки — минус 9%, рулетки и автоматические поводки — минус 13%.
Что полезно учесть при планировании расходов:
- заложите плюс 15–20% к прошлогоднему бюджету на груминг и корм;
- следите за акциями на лакомства и игрушки — там часто бывают хорошие скидки;
- выгодно закупать подешевевшие аксессуары: шлейки, поводки, намордники;
- оценивайте не только цену, но и расход продукта — иногда более дорогой вариант оказывается экономичнее.
Практический совет
Ведите простую таблицу трат по категориям — так проще замечать рост цен и вовремя корректировать бюджет. При снижении стоимости на нужные аксессуары имеет смысл брать с запасом.
А на стрижку заранее узнавайте про пакеты услуг и скидки: многие салоны дают выгодные условия при записи на несколько процедур сразу. Так получится держать расходы под контролем и не переплачивать.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда и за сколько продлят метро в Петербурге.