Из пиццерии больше не заказываю: 10 минут без танцев с бубнами — и на кухне шедевр из Италии

Быстрая пицца без заморочек

Приготовление домашней пиццы часто воспринимается как трудоемкий процесс, в связи с чем многие предпочитают заказывать готовую. Предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт приготовления аутентичного итальянского блюда без необходимости длительного замешивания и раскатки теста, позволяющий достичь ресторанного качества.

Ингредиенты:

120 мл теплой воды;

3 г сухих дрожжей;

3 г сахара;

150 г муки;

10 мл оливкового масла (+ для смазывания рук);

3 г соли;

400 г томатов;

соль, перец, орегано, базилик — по вкусу;

10 мл оливкового масла.

Технология приготовления

В емкость с теплой водой добавьте дрожжи и сахар. Оставьте смесь на 5–10 минут до появления пены. Введите оливковое масло и соль, тщательно перемешайте. Постепенно добавьте муку, работая лопаткой до получения мягкой консистенции теста, не требующей ручного замеса.

Накройте емкость пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 35 минут для расстойки.

Измельчите томаты погружным блендером до состояния однородного пюре. Добавьте соль, перец, орегано и базилик по вкусу. Разогрейте оливковое масло на сковороде, введите томатную массу и томите соус на медленном огне в течение 4 минут, после чего оставьте его остывать.

Смажьте руки оливковым маслом, переложите подошедшее тесто в форму для выпекания и равномерно распределите его от центра к краям, формируя бортики.

Нанесите остывший соус на основу, оставляя края свободными. Выложите подготовленную начинку, посыпьте тертым сыром и специями. Выпекайте пиццу в предварительно разогретой до 250 °C духовке в течение 7–10 минут.

Готовому изделию дайте слегка остыть, нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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