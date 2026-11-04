Всего 10 минут — и на столе горячие творожно-сырные бутерброды: быстрый завтрак для хорошего дня

Идеальный и сытный завтрак

Горячие бутерброды с творожно-сырной начинкой станут отличным дополнением к вашему завтраку. Блюдо готовится в кратчайшие сроки из базовых ингредиентов, а сочетание нежного сливочного вкуса и хрустящей текстуры обеспечит высокий потребительский спрос.

Ингредиенты:

творог — 150 г;

полутвёрдый сыр — 70 г;

сушёный орегано — 1 щепотка;

хлеб — 12 ломтиков.

Приготовление:

Рекомендуется использовать однородный творог без крупинок. В качестве хлебной основы подойдет любой белый хлеб, включая батон или багет.

Сыр следует натереть на мелкой тёрке и соединить с творогом. Добавьте сушёный орегано и тщательно перемешайте до получения густой консистенции.

При необходимости крупные ломтики хлеба разделите на части. Равномерно распределите начинку по поверхности хлебных заготовок.

Разместите бутерброды на противне и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Желаем приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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