Печень любит не лук и не сливки, а другой ингредиент: больше не будет сухой - и запаха нет

А приготовить ее можно всего за 20 минут.
Ингредиенты
Подготовьте такие продукты:
- печень – 0,7 кг;
- репчатый лук – 4 шт.;
- сметана – 4 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- вода – 2 ст. л.;
- соль;
- специи.
Способ приготовления
Удалите с печени пленки, нарежьте ее на кусочки небольшого размера. Затем залейте кипятком и слейте его через пару минут – это избавит ее от характерного запаха и горечи.
Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого оттенка. Измельчите чеснок и еще 1 минуту обжаривайте его с луком. Положите на сковороду печень, накройте ее крышкой и тушите в течение 3-х минут.
Перемешайте горчицу и сметану и добавьте получившийся соус на сковороду. Если соус получился слишком густым, можно влить немного воды.
Убавьте огонь до минимума и томите печень около 10 минут. На стол подавайте с любым любимым гарниром.