Печень любит не лук и не сливки, а другой ингредиент: больше не будет сухой - и запаха нет

Есть простой лайфхак с кипятком, который за две минуты избавит печень от горького привкуса и неприятного запаха.

А приготовить ее можно всего за 20 минут.

Ингредиенты

Подготовьте такие продукты:

печень – 0,7 кг;

репчатый лук – 4 шт.;

сметана – 4 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

вода – 2 ст. л.;

соль;

специи.

Способ приготовления

Удалите с печени пленки, нарежьте ее на кусочки небольшого размера. Затем залейте кипятком и слейте его через пару минут – это избавит ее от характерного запаха и горечи.

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого оттенка. Измельчите чеснок и еще 1 минуту обжаривайте его с луком. Положите на сковороду печень, накройте ее крышкой и тушите в течение 3-х минут.

Перемешайте горчицу и сметану и добавьте получившийся соус на сковороду. Если соус получился слишком густым, можно влить немного воды.

Убавьте огонь до минимума и томите печень около 10 минут. На стол подавайте с любым любимым гарниром.