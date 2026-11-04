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Печень любит не лук и не сливки, а другой ингредиент: больше не будет сухой - и запаха нет

Опубликовано: 4 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Печень любит не лук и не сливки, а другой ингредиент: больше не будет сухой - и запаха нет
Печень любит не лук и не сливки, а другой ингредиент: больше не будет сухой - и запаха нет
Городовой ру
Есть простой лайфхак с кипятком, который за две минуты избавит печень от горького привкуса и неприятного запаха.

А приготовить ее можно всего за 20 минут.

Ингредиенты

Подготовьте такие продукты:

  • печень – 0,7 кг;
  • репчатый лук – 4 шт.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • вода – 2 ст. л.;
  • соль;
  • специи.

Способ приготовления

Удалите с печени пленки, нарежьте ее на кусочки небольшого размера. Затем залейте кипятком и слейте его через пару минут – это избавит ее от характерного запаха и горечи.

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого оттенка. Измельчите чеснок и еще 1 минуту обжаривайте его с луком. Положите на сковороду печень, накройте ее крышкой и тушите в течение 3-х минут.

Перемешайте горчицу и сметану и добавьте получившийся соус на сковороду. Если соус получился слишком густым, можно влить немного воды.

Убавьте огонь до минимума и томите печень около 10 минут. На стол подавайте с любым любимым гарниром.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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