GEOHOWTO Conference: первая практическая конференция по GEO и использованию ИИ в работе SEO-специалиста

После успешной SEOHOWTO Conference в Москве, которая собрала более 150 специалистов в феврале, Дмитрий Шахов везёт конференцию в Санкт-Петербург. На этот раз — с новым фокусом.

GEOHOWTO Conference станет первой в России конференцией, полностью посвящённой практическому применению GEO (Generative Engine Optimization) и искусственного интеллекта в работе SEO-оптимизаторов. Мероприятие пройдёт 30 мая 2026 года.

Почему GEO и ИИ — это уже не будущее, а настоящее

Поисковые системы активно внедряют нейросетевые блоки в выдачу, ChatGPT и другие ИИ-ассистенты становятся альтернативой традиционному поиску, а пользователи всё чаще получают ответы, минуя органическую выдачу. По данным отраслевых исследований, видимость в ИИ-ответах становится новым фактором ранжирования наравне с классическими SEO-метриками.

При этом искусственный интеллект меняет не только то, как пользователи ищут информацию, но и то, как работают сами оптимизаторы. Автоматизация рутинных процессов, оптимизация контент-производства, прогнозирование трафика — ИИ высвобождает руки и голову специалистов для стратегических задач.

Мир поиска меняется прямо на глазах: нейросети генерируют ответы, а оптимизаторы должны понимать, что с этим делать на практике — в своих проектах, уже сейчас. Конференция собирает специалистов, чтобы разобраться в обеих этих темах на конкретных кейсах и данных.

Программа: от исследований до готовых решений

В программе конференции — доклады и воркшопы от практикующих специалистов, работающих с ИИ-инструментами и GEO на реальных проектах:

Михаил Волович («Ашманов и Партнеры») расскажет про коммерческие запросы в Яндекс Поиске с Алисой и в Режиме ИИ — как работают нейроблоки и что влияет на попадание в них.

(impulse.guru) покажет, как конвертировать метрики видимости в GEO в реальную прибыль и ROI для бизнеса.

(TRINET.Group) разберёт связку AEO (Answer Engine Optimization) и GEO в 2026 году и механики попадания в ИИ-ответы поисковых систем.

(SEOWORK) проведёт практический воркшоп по оценке влияния нейроблоков на кликабельность сайтов с конкретными инструментами и метриками.

(Иванов SEO) представит воркшоп по ИИ-прогнозированию трафика на данных из метрики с учётом экзогенных факторов.

Кроме того, участников ждёт масштабное исследование логики подбора источников нейросетями на базе миллиона запросов по пяти отраслям, разбор чёрных методов манипуляции ИИ-выдачей и готовая схема запуска контентного конвейера на базе ИИ — от семантики до публикации за пять шагов. И это далеко не всё — полная программа включает дополнительные доклады и воркшопы, которые будут анонсированы позже.

Формат: без воды и хайпа

GEOHOWTO Conference следует формату, опробованному на первой конференции серии: один день интенсивной работы, доклады и воркшопы от практиков, панельная дискуссия и нетворкинг.

Конференция предназначена для SEO-специалистов, которые работают с проектами руками каждый день. Формат мероприятия исключает воду и хайп — только практический опыт с теоретическим и кейсовым обоснованием, решения, которые можно взять и сразу применить в работе.

Об организаторе

Конференцию организует Центр обучения Дмитрия Шахова — команда, которая с 2013 года обучила более 2500 SEO-специалистов.

Дмитрий Шахов — основатель образовательного центра SEOHOWTO, агентства интернет-маркетинга REMARKA и отраслевой конференции Baltic Digital Days. Автор повести «Исповедь задрота» о становлении интернет-маркетинга в России, экранизированной в 2016 году. Профессионально занимается поисковым продвижением с 2005 года.

Практическая информация