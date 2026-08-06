Александр Серов

Документы подали более 23 тысяч абитуриентов.
Петербуржцев ждет интересная программа.
Температура воздуха в Северной столице продолжает повышаться.
"Разбор полетов" после матча между "Зенитом" и "Спартаком" продолжается.
Ранее "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча против петербургского "Зенита".
«Спартак» нашел лазейку в правилах, чтобы оспорить 10-й Суперкубок «Зенита».
Дожди окутали регион.
Сегодня мы проходим через самую «верхушку» непогоды.
Посетителям раскроют тайны петербуржских каналов.
Конец матча оказался очень напряженным.
Определяем качество бензина за минуту
НРФ’10 состоится с 10 по 13 ноября, и Оргкомитет форума готов представить первые детали деловой программы: гостей ожидают стратегические сессии, обширная отраслевая программа, а главным нововведением станут визионерские сессии.
Модель выполнена с ювелирной точностью.
Приморский район становится новым центром туризма и отдыха.
После тревожных новостей 6 июня, когда на поселок Большая Ижора упали обломки беспилотников, жизнь постепенно возвращается в привычное русло.
В разные годы Петербург испытывал участников ПМЭФ жарой и холодом.
Наконец-то синоптики обрадовали прогнозом на конец выходных.
Петербуржцам нужно готовиться к затяжному похолоданию.
"Ночь музеев" в этом году стала самой массовой.
На базе «Красного треугольника» могут открыть собственные кампусы.