Александр Серов

Вице-губернатор Москаленко умолчал о картелях и коррупции на рынке школьного питания Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.