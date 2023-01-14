Александр Серов

Шоумен готов на все ради рейтингов.
Секрет идеального ужина на скорую руку.
Артисты точно не были к такому готовы.
Вы и не думали, как на них можно заработать.
О второй наследнице он заявил лишь недавно.
Кролик будет в восторге от таких вариантов.
Историк моды знает толк в покупках.
Этих персонажей помнят все.
Он стал настоящим символом эпохи.
Тайну Шурки раскрыла соавтор сценария.
Есть пара нюансов.
На минувшей неделе родители школьников Санкт-Петербурга пожаловались на качество социального питания.
Никто не ожидал такого поворота.
Девушку вывели из себя выходки отца.
Певец явно что-то скрывает.
Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» после похудения решил избавиться от обвисшей кожи.
Накануне 1 сентября социологический портал Russian Field опубликовал итоги опроса родителей школьников о качестве питания в образовательных учреждениях в 2022 году.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
Народные артисты России Александр Абдулов и Ирина Алферова развелись в 1991 году.