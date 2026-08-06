Александр Серов

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Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума
НРФ’10 состоится с 10 по 13 ноября, и Оргкомитет форума готов представить первые детали деловой программы: гостей ожидают стратегические сессии, обширная отраслевая программа, а главным нововведением станут визионерские сессии.
29 июн 2026 14:35
Новости Петербурга Санкт-Петербург
Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара
После тревожных новостей 6 июня, когда на поселок Большая Ижора упали обломки беспилотников, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. 
07 июн 2026 11:03
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