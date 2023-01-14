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Александр Серов

Город
Вице-губернатор Москаленко умолчал о картелях и коррупции на рынке школьного питания Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
15 авг 2022 13:43
Город
Смольный отдал сектор социального питания Петербурга чиновникам из Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
29 июл 2022 14:16
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