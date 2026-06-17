715 тысяч соседей, свой курорт и зоопарк: Приморский район превращается в «город будущего

Приморский район сегодня — это уже не просто «спальный» массив на окраине Петербурга. Это настоящий город в городе.
В Доме молодёжи на Богатырском открылась выставка, где наглядно показали, как изменился район и что нас ждет в ближайшие годы.
Самый большой и быстрорастущий
В Приморском районе сейчас живут 715 тысяч человек. Если бы он был отдельным городом, то вошел бы в топ-20 крупнейших городов России. Люди выбирают его из-за близости к заливу и свежего воздуха.
Но за таким ростом нужно успевать с инфраструктурой.
Школы, садики и медицина
За последние годы в районе открыли 56 школ и детских садов. Темпы сбавлять не планируют: в ближайшие три года откроют еще 22 образовательных учреждения, пообщал Александр Беглов.
С медициной тоже есть новости. В ЖК «Юнтолово» в этом году заработает новая поликлиника. А на Глухарской улице проектируют огромный многопрофильный стационар.
Работа рядом с домом
Главная беда больших районов — когда все утром уезжают в центр, а вечером возвращаются обратно. В Приморском эту проблему решают через Особую экономическую зону.
Там открываются высокотехнологичные компании и заводы. Цель простая: чтобы жители могли найти престижную работу с хорошей зарплатой в десяти минутах от дома.
Курорты, зоопарк и Лахта Центр
Район официально стал новым туристическим центром. Сюда едут погулять у «Лахта Центра» и оценить новые набережные. Но дальше — больше:
- Курорт «Санкт-Петербург Марина»: в Горской создадут круглогодичный кластер для отдыха. Это будет огромная территория с бассейнами и зонами для прогулок.
- Новый зоопарк: проект, который обсуждали годами, сдвинулся с места. Его планируют построить рядом с Юнтоловским заказником. Это будет современный экопарк, а не просто клетки с животными.
Что с транспортом?
Все эти проекты не полетят без нормальных дорог. Сейчас в районе строят сразу две станции метро — продолжение «зеленой» ветки («Богатырская» и «Каменка»).
Также прокладывают новые магистрали вокруг Лахты. Они помогут разгрузить выезды из района и упростят путь к будущему курорту в Горской.
Итог простой: Приморский район превращается в витрину современного Петербурга. Здесь становится меньше «серых зон» и больше мест, где хочется проводить время всей семьей.
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