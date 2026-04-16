Кому посвящен памятник жертвам революции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге?

Памятник жертвам революции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге — это мемориал, посвящённый погибшим в революционных событиях 1917 года, а также деятелям Октябрьской революции и участникам Гражданской войны. Он стал первым в России памятником такого масштаба, созданным в послереволюционный период, и сыграл ключевую роль в формировании советской мемориальной традиции.

История создания

23 марта 1917 года на Марсовом поле похоронили около 180 жертв Февральской революции. Изначально рассматривали другие места для захоронения (Дворцовую площадь, Летний и Таврический сады), но против этого выступили деятели культуры, включая Александра Бенуа и Максима Горького, которые не хотели нарушать целостность архитектурных ансамблей.

Конкурс на проект мемориала объявили сразу после похорон. В состав комиссии вошли известные архитекторы, художники и литераторы: И. А. Фомин, А. Н. Бенуа, К. С. Петров-Водкин, М. В. Добужинский, И. Я. Билибин, А. А. Блок, А. М. Горький и А. В. Луначарский. Из 11 эскизов победил проект молодого архитектора Льва Руднева.

Открытие памятника состоялось 7 ноября 1919 года. Мемориал был посвящён «Героям — борцам за свободу России, павшим жертвою в этой борьбе». В 1918–1933 годах здесь продолжали хоронить революционных деятелей, погибших в Гражданской войне, включая Моисея Урицкого, Владимира Володарского и Ивана Газу.

В 1918 году Марсово поле переименовали в «Площадь жертв Революции», а историческое название вернули только в 1944 году.

Архитектура и символика

Памятник представляет собой квадратную в плане стену из прямоугольных блоков розового и серого гранита. Внутри расположены 12 памятных плит с именами погибших. На торцевых плитах высечены эпитафии, сочинённые Анатолием Луначарским. Одна из них гласит: «Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно».

Форма каре из плит гранита не случайна: она отсылает к похоронам жертв Февральской революции, когда делегации рабочих несли щиты с лозунгами и вонзали в могильный холм флаги. Четыре красных знамени по углам захоронения — отсылка к этому событию.

Вечный огонь

6 ноября 1957 года, накануне 40-летия Октябрьской революции, в центре мемориала был зажжён первый в СССР Вечный огонь. Пламя доставили факелом из мартеновской печи Кировского завода. От этого огня в 1960 году зажгли Вечный огонь на Пискарёвском кладбище, а в 1967 году — у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

В 1967 году надгробные плиты заменили, а текст на мемориальной плите в западной части памятника уточнили: «Здесь погребены погибшие в дни ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и ДЕЯТЕЛИ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, павшие в боях в годы ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ».

Летом 2003 года мемориал реставрировали: просевшие гранитные плиты переложили, а вокруг горелки Вечного огня установили ажурное ограждение. 14 ноября 2003 года отреставрированный памятник открыли заново.

