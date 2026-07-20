Километровая стена цветов и мистика Невы: два плана на идеальный петербургский вечер

Общественное пространство «Новая Голландия» запускает серию необычных экскурсий по воде.
Это не привычные скучные лекции, а живые рассказы от экспертов на комфортном теплоходе, сообщает на сайте проекта.
- 22 июля: Разбираемся в технике. Саша Кизик из проекта «Петербург глазами инженера» объяснит, как устроены наши мосты. Вы узнаете, почему одни переправы каменные и тяжелые, а другие — сложные механизмы, которые легко взмывают вверх.
- 23 июля: Погружаемся в мистику. Искусствовед Александр Гачков расскажет про петербургскую гидромифологию. Будут легенды о духах воды, тайны исчезнувших каналов и истории о том, как Нева влияла на характер горожан веками.
Важно: Все рейсы стартуют в 19:30 — идеальное время, чтобы застать мягкий вечерний свет. Билеты стоят как на обычный сеанс, но их начинают продавать ровно за три дня до прогулки.
Розовое безумие в Петергофе
В Петергофе наступил пик цветения роз, сообщили в музее. Сейчас это, пожалуй, самое красивое и ароматное место в пригороде.
В Нижнем парке, прямо в Купеческой гавани, расцвела огромная живая стена. Представьте: аллея длиной в целый километр, где собрано больше 50 видов роз.
А у фонтана «Тритон» можно увидеть почти 900 кустов ярко-красных и бордовых цветов с бархатными лепестками.
Интересный факт: На Царицыном и Ольгином островах растут уникальные исторические сорта. Их вывели еще в 1825 году.
Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить себе отдых в Петергофе.