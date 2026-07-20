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Километровая стена цветов и мистика Невы: два плана на идеальный петербургский вечер

Опубликовано: 20 июля 2026 10:03
 Проверено редакцией
Километровая стена цветов и мистика Невы: два плана на идеальный петербургский вечер
Километровая стена цветов и мистика Невы: два плана на идеальный петербургский вечер
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Посетителям раскроют тайны петербуржских каналов.

Общественное пространство «Новая Голландия» запускает серию необычных экскурсий по воде.

Это не привычные скучные лекции, а живые рассказы от экспертов на комфортном теплоходе, сообщает на сайте проекта.

  • 22 июля: Разбираемся в технике. Саша Кизик из проекта «Петербург глазами инженера» объяснит, как устроены наши мосты. Вы узнаете, почему одни переправы каменные и тяжелые, а другие — сложные механизмы, которые легко взмывают вверх.
  • 23 июля: Погружаемся в мистику. Искусствовед Александр Гачков расскажет про петербургскую гидромифологию. Будут легенды о духах воды, тайны исчезнувших каналов и истории о том, как Нева влияла на характер горожан веками.

Важно: Все рейсы стартуют в 19:30 — идеальное время, чтобы застать мягкий вечерний свет. Билеты стоят как на обычный сеанс, но их начинают продавать ровно за три дня до прогулки.

Розовое безумие в Петергофе

В Петергофе наступил пик цветения роз, сообщили в музее. Сейчас это, пожалуй, самое красивое и ароматное место в пригороде.

В Нижнем парке, прямо в Купеческой гавани, расцвела огромная живая стена. Представьте: аллея длиной в целый километр, где собрано больше 50 видов роз.

А у фонтана «Тритон» можно увидеть почти 900 кустов ярко-красных и бордовых цветов с бархатными лепестками.

Интересный факт: На Царицыном и Ольгином островах растут уникальные исторические сорта. Их вывели еще в 1825 году.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить себе отдых в Петергофе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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