Городовой / Новости Петербурга / Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Пора забыть про спешку: Лунный гороскоп на 9 июня 2026 года - названы запреты в этот день Полезное
Народные приметы на 8 июня — Карпов день: одна ошибка может отпугнуть удачу на всё лето Полезное
½ литра эликсира под куст – и клубники будет пруд пруди: ягоды крупные и слаще меда Полезное
Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало Полезное
3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Эксклюзив
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара

Опубликовано: 7 июня 2026 11:03
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара
Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара
Global Look Press / Maksim Konstantinov
После тревожных новостей 6 июня, когда на поселок Большая Ижора упали обломки беспилотников, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. 

Самый важный вопрос после любого пожара — экология. На место приехала мобильная лаборатория. Специалисты проверили воздух на «химию»: искали аммиак, озон, диоксид азота и серы.

Результат обнадеживает: воздух в поселке чистый. Никаких опасных веществ выше нормы не нашли, сообщает online47.

Как спасали людей и дома

Напомним, что из-за падения обломков начался пожар. Ситуация была серьезной, поэтому 600 человек пришлось срочно эвакуировать.

Чтобы пустующие дома не обнесли мародеры, улицы патрулировали Росгвардия и полиция. Параллельно территорию прочесывали восемь групп разминирования.

Они проверяли, не осталось ли где-то опасных «сюрпризов» от БПЛА. Сейчас всё чисто, огонь полностью потушен.

Что с дорогами и проездом

Многих волновал вопрос — можно ли проехать в поселок. Сейчас въезд в Большую Ижору и соседнее Лебяжье открыт, пишет "ДП".

Однако есть один нюанс. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на участке трассы между Лебяжьем и Большой Ижорой движение временно ограничили.

Это нужно, чтобы привести дорогу в порядок и убедиться, что полотно безопасно для транспорта.

Ранее «Городовой» рассказывал, что всего 4 пляжа пригодны для купания в Ленобласти.

Новости Петербурга