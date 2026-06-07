Ни аммиака, ни гари: чем дышит Большая Ижора после того, как рассеялся дым от пожара
Самый важный вопрос после любого пожара — экология. На место приехала мобильная лаборатория. Специалисты проверили воздух на «химию»: искали аммиак, озон, диоксид азота и серы.
Результат обнадеживает: воздух в поселке чистый. Никаких опасных веществ выше нормы не нашли, сообщает online47.
Как спасали людей и дома
Напомним, что из-за падения обломков начался пожар. Ситуация была серьезной, поэтому 600 человек пришлось срочно эвакуировать.
Чтобы пустующие дома не обнесли мародеры, улицы патрулировали Росгвардия и полиция. Параллельно территорию прочесывали восемь групп разминирования.
Они проверяли, не осталось ли где-то опасных «сюрпризов» от БПЛА. Сейчас всё чисто, огонь полностью потушен.
Что с дорогами и проездом
Многих волновал вопрос — можно ли проехать в поселок. Сейчас въезд в Большую Ижору и соседнее Лебяжье открыт, пишет "ДП".
Однако есть один нюанс. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на участке трассы между Лебяжьем и Большой Ижорой движение временно ограничили.
Это нужно, чтобы привести дорогу в порядок и убедиться, что полотно безопасно для транспорта.
Ранее «Городовой» рассказывал, что всего 4 пляжа пригодны для купания в Ленобласти.