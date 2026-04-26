Шашлыки под вопросом: почему в Петербурге сбился график весны и когда ждать заветные +10
Шашлыки под вопросом: почему в Петербурге сбился график весны и когда ждать заветные +10

Опубликовано: 26 апреля 2026 09:24
Весна отступила из Петербурга под натиском северного ветра и холодных циклонов.

Петербург снова оправдывает звание города с непредсказуемым характером. Только мы настроились на весну и достали легкие куртки, как в город вернулись метели и пронизывающий ветер.

Похоже, «зимний режим» задержится у нас до самых майских праздников.

Почему так холодно?

Всё дело в северном ветре. К нам заглянули холодные циклоны, которые буквально выставили весну за дверь.

Синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может упасть до +3 градусов. Вместо ласкового солнца нас ждут серые тучи, дожди и периодический мокрый снег.

Будет ли просвет?

Небольшой шанс погреться появится в самом конце апреля. Примерно 28–30 числа столбики термометров могут доползти до отметки +10 градусов.

Но радоваться рано — это будет скорее короткая передышка, чем окончательная победа тепла.

Планы на Первомай под вопросом

Если вы планировали шашлыки в футболках, лучше захватите с собой теплые свитеры. Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерним Петербургом» отметил, что на 1 мая может прийти новая волна холода.

Погода сейчас крайне неустойчивая. Прогноз на срок дольше недели — штука ненадежная, поэтому всё еще может измениться, но пока оптимизма мало.

Для Петербурга снег в конце апреля — это почти традиция, а не аномалия. В народе такие холода называют «возвратными».

Александр Шувалов честно признает: точно предсказать погоду в нашем регионе можно только на 5–7 дней. Дальше — сплошная лотерея. Так что надежда на «солнечный сюрприз» к началу мая всё еще остается.

Юлия Аликова
