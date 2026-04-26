Стены в грунте и бетонные шпалы: заглядываем в гигантский котлован будущей «Богатырской»

Станцию строят по технологии «стены в грунте».

Станция «Богатырская» расположится между «Беговой» и будущей «Каменкой». Если ориентироваться по карте, то это пересечение Богатырского проспекта и Туристской улицы.

Раньше проект назывался «Туристская» или «Яхтенная», но в итоге остановились на «Богатырской».

Что происходит на стройке сейчас

Сейчас главная задача рабочих — выкопать огромный котлован. Работа идет по технологии «стена в грунте». Сначала в земле делают мощный бетонный контур (защитный периметр), а уже потом изнутри вынимают землю.

Это нужно, чтобы грунт не обвалился, а соседние здания стояли крепко.

Сейчас землю копают сразу с двух сторон:

Со стороны Богатырского проспекта: здесь делают самый широкий участок. Именно тут в будущем установят эскалаторы и лестницы, по которым мы будем спускаться к поездам.

Со стороны Камышовой улицы: здесь рабочие ушли вглубь уже на 10 метров. Это примерно высота трехэтажного дома.

Как укрепляют «яму»

Чтобы стены котлована не сложились внутрь под давлением земли, их распирают огромными железными трубами — это называется распорная система.

Специалисты внимательно следят, чтобы конструкция была неподвижной. Как только котлован будет полностью готов, внутри начнут собирать «скелет» будущей станции из бетона и стали.

Интересные детали

Эту ветку метро строят необычным для Петербурга способом. Между станциями «Беговая» и «Каменка» прокладывают один большой двухпутный тоннель. Поезда разных направлений будут ездить в нем рядом, а не в разных трубах.

Для этого используют знаменитый проходческий щит «Надежда». Он уже прошел путь от «Беговой» и сейчас движется дальше. Сама станция «Богатырская» будет мелкого заложения — глубоко спускаться под землю, как на «Адмиралтейской», не придется.

В то же время на участке от станции «Беговая» до «Каменки» с промежуточной «Богатырской» — приступили к обустройству пути. 4 км рельсо-шпальной решетки забетонируют специалисты.