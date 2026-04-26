Что сделать с комнатными растениями в мае: правила, без которых цветения не дождетесь — напутствия опытной цветочницы
Что сделать с комнатными растениями в мае: правила, без которых цветения не дождетесь — напутствия опытной цветочницы

Опубликовано: 26 апреля 2026 10:20
 Проверено редакцией
Цветочница со стажем рассказала, как ухаживать за комнатными цветами в последний месяц весны

Весна в самом разгаре, и комнатные культуры вступают в фазу интенсивного роста. Световой день стал длиннее, солнце - ярче и теплее, и очень важно создать для домашних растений оптимальные условия существования, чтобы они радовали ярким и пышным цветением. Автор дзен-канала "Цветочник в городе" рассказывает, как правильно ухаживать за комнатными цветами в мае.

Вот несколько общих правил для всех комнатных культур, которые важно соблюдать в последний месяц весны:

  • если еще не успели пересадить растение, то сделайте это в мае. Но отложите пересадку, если цветок уже выпускает бутоны и собирается цвести;
  • начинайте выносить горшки с цветами на балкон, если ночные заморозки позади;
  • солнце в мае очень яркое, поэтому затеняйте растения, чтобы лучи не нанесли листьям ожоги;
  • поливайте цветы исключительно по утрам. Используйте для полива теплую отстоявшуюся воду;
  • не забывайте периодически рыхлить грунт;
  • систематически вносите удобрения. Подбирайте составы в зависимости от особенностей растения;
  • удаляйте сухие листья и стебли, а также обрезайте отцветшие цветы и цветоносы, чтобы культура не расходовала силы на бесперспективные части;
  • каждый день осматривайте растения на наличие болезней и вредителей, чтобы своевременно устранить проблему при ее обнаружении.

"Световой день увеличивается и ваши зелёные питомцы находятся в фазе активного роста. Это значит, что они как никогда нуждаются в вашем уходе", - напоминает автор блога.

Автор:
Анна Леонова
