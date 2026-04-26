Какие архитектурные сооружения расположены на Дворцовой площади - визитная карточка Санкт-Петербурга: список

Что посмотреть на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга является Дворцовая площадь. Она представляет собой архитектурный ансамбль, который был сформирован в XVIII-XIX веках. Здесь можно увидеть ряд зданий, с которыми точно следует познакомиться поближе.

Зимний дворец

Раньше этот дворец являлся главной императорской резиденцией, но теперь здесь расположен Государственный Эрмитаж. Здание было построено по проекту российского архитектора итальянского происхождения Ф. Б. Растрелли. Этот человек являлся придворным архитектором Петра I.

Здание главного штаба

Оно было построено в 1819-1829 годах, состоит из двух корпусов, которые объединены Триумфальной аркой. В восточном крыле сооружения расположен филиал Эрмитажа. Здание главного штаба проектировал знаменитый архитектор Карл Росси.

Александровская колонна

Колонна расположена в центре площади. Этот монумент был воздвигнут в 1830-1834 годах в честь победы Александра I над Наполеоном. На вершине достопримечательности расположен Ангел, который держит крест со змеей. Это указывает на победу добра над злом.

Здание штаба Гвардейского корпуса

Оно было построено в 1837-1843 годах русским архитектором А. П. Брюлловым.

Малый Эрмитаж и Новый Эрмитаж

Филиалы музея расположены вдоль Дворцовой набережной, из-за чего они образуют единый музейный комплекс с Зимним дворцом.

