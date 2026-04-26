Какие архитектурные сооружения расположены на Дворцовой площади - визитная карточка Санкт-Петербурга: список
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пхукет теперь в пролете: россияне открыли для себя новое направление – райский курорт, который влюбляет с первого вдоха Полезное
Этот салат путают с "шубой", но он в 10 раз вкуснее — попробуйте сами: финский аналог Полезное
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди Полезное
Что нельзя делать 27 апреля: 5 важных запретов на Мартына Лисогона Полезное
Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие архитектурные сооружения расположены на Дворцовой площади - визитная карточка Санкт-Петербурга: список

Опубликовано: 26 апреля 2026 10:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что посмотреть на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга является Дворцовая площадь. Она представляет собой архитектурный ансамбль, который был сформирован в XVIII-XIX веках. Здесь можно увидеть ряд зданий, с которыми точно следует познакомиться поближе.

Зимний дворец

Legion-Media
Legion-Media

Раньше этот дворец являлся главной императорской резиденцией, но теперь здесь расположен Государственный Эрмитаж. Здание было построено по проекту российского архитектора итальянского происхождения Ф. Б. Растрелли. Этот человек являлся придворным архитектором Петра I.

Здание главного штаба

Legion-Media
Legion-Media

Оно было построено в 1819-1829 годах, состоит из двух корпусов, которые объединены Триумфальной аркой. В восточном крыле сооружения расположен филиал Эрмитажа. Здание главного штаба проектировал знаменитый архитектор Карл Росси.

Александровская колонна

Legion-Media
Legion-Media

Колонна расположена в центре площади. Этот монумент был воздвигнут в 1830-1834 годах в честь победы Александра I над Наполеоном. На вершине достопримечательности расположен Ангел, который держит крест со змеей. Это указывает на победу добра над злом.

Здание штаба Гвардейского корпуса

Оно было построено в 1837-1843 годах русским архитектором А. П. Брюлловым.

Малый Эрмитаж и Новый Эрмитаж

Legion-Media
Legion-Media

Филиалы музея расположены вдоль Дворцовой набережной, из-за чего они образуют единый музейный комплекс с Зимним дворцом.

Автор:
Полина Аксенова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью