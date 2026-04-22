Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на майских праздниках: информация для туристов и местных жителей

Стоит ли ожидать погодных сюрпризов во время майских праздников

Подходят майские праздники, поэтому длительные выходные становятся все ближе. В эти дни поток туристов хлынет и в Санкт-Петербург. Важно понимать, какая погода будет на территории города, что позволит точно не испортить мини-отпуск.

Стоит ли ждать погодных сюрпризов

Синоптики уверяют, что во время майских праздников погода будет весьма стабильной. Не стоит ожидать снега, затяжных дождей и сильной жары. Температура в Северной столице будет более прохладной, чем в Москве, однако это не помешает комфортному отдыху, сообщает URA.RU.

В первой декаде мая дневная температура станет достигать +10...+13 градусов. Ночные показатели будут существенно ниже - от +2 до +5 градусов. Из-за этого стоит подобрать теплую одежду, которая убережет от прохладного воздуха. Особенно это касается тех туристов, которые намерены много гулять в любое время суток.

На 9 Мая температура воздуха не будет выше +9...+11 градусов. Осадков в этот день точно ждать не стоит.

Необходимо отметить, что подобные температурные значения близки к норме, поэтому для местных жителей они являются привычными.

Рекомендации:

"Погода в Санкт-Петербурге считается очень переменчивой, поэтому ее необходимо проверять непосредственно перед выходом на улицу". "Если вы являетесь туристом, то берите с собой теплые вещи в любое время года. Даже летом погода в Санкт-Петербурге способна преподнести различные сюрпризы".

