Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге летом 2026 года - прогноз на июнь, июль и август: стабильности не будет

Прогноз погоды на летние месяцы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург интересен туристам в любое время года, однако самым посещаемым периодом остается лето. Большое значение при планировании отпуска имеет погода, поэтому стоит смотреть прогнозы синоптиков заранее. Важно понимать, какую одежду с собой брать, где проводить время во время ясной или дождливой погоды. Такая информация будет полезна и местным жителям.

Каким будет лето в Санкт-Петербурге

Ожидается, что в летние месяцы в Северной столице будет жарко, однако погоду нельзя будет назвать стабильной. Особенно это касается июня.

Июнь. Месяц станет прохладным и переменчивым. Ожидаются колебания температуры между +16...+26 градусов. В первой половине июня могут идти дожди, поэтому стоит взять с собой зонт и теплые вещи. Во второй половине месяца погода станет более сухой.

"Июль будет более стабильным, средняя температура воздуха – +24 градуса днем и +19 градусов ночью. Но среди солнечных дней ожидаются и облачные, поэтому не забудьте более теплые вещи для прогулок у берега Финского залива или по набережным Невы", - сообщает сайт "Сокрома".

Август. Последний месяц лета также станет теплым, но уже менее стабильным. В дневное время суток температура будет достигать +21...+25 градусов, а ночью - от +13 до +19 градусов. Возможны дожди, а также облачная погода. К концу месяца в ночное время суток будет наблюдаться похолодание - температура опустится до +10 градусов.

Рекомендации:

"Из-за близости к Финскому заливу погода является очень переменчивой, поэтому нужно обязательно смотреть прогноз примерно за 1 час до выхода. На всякий случай лучше носить с собой зонт всегда".

