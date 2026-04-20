С какого числа начинаются белые ночи в Санкт-Петербурге - важная информация для туристов: названы даты
С какого числа начинаются белые ночи в Санкт-Петербурге - важная информация для туристов: названы даты

Опубликовано: 20 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Когда в городе можно посмотреть белые ночи

Принято считать, что туристы посещают Санкт-Петербург ради вкусной еды, исторических достопримечательностей, разведения мостов. Но есть и другое событие, которое имеет особое значение для Северной столицы. Речь идет о белых ночах.

Многие туристы стараются подстроиться под белые ночи, ведь их можно увидеть далеко не во всех регионах страны. В этом плане Санкт-Петербург вновь является особенным. Если знать точные сроки белых ночей, то от посещения города можно будет получить максимальное удовольствие.

Официальные данные

Считается, что белые ночи длятся в Санкт-Петербурге с 11 июня по 2 июля. В эти сроки точно получится увидеть уникальное явление своими глазами.

Фактические данные

На самом деле сроки белых ночей могут немного сдвигаться. Чаще всего они начинают радовать гостей и жителей Северной столицы с 26 мая по 16 июля.

"В белые ночи разведение мостов приобретает наибольшую популярность, поскольку в сумерках это выглядит особенно зрелищно. Обязательно посмотрите разведение мостов с воды, незабываемые впечатления вам обеспечены", - сообщает hotelruss.spb.ru.

Почему возникают белые ночи

Ночи в Санкт-Петербурге становятся светлыми из-за отхода солнца за линию горизонта под углом в 7 градусов. Обычно подобное явление происходит на широтах, расположенных выше 60 градусов. Северная столица как раз находится на нужной географической широте.

Ранее портал "Городовой" рассказал, почему в Санкт-Петербурге так много проводов.

Автор:
Полина Аксенова
